Bakan Koca'dan Hakan Taşıyan açıklaması: Hayranlarını sevindiren haber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Değerli ses sanatçısı Hakan Taşıyan dün Ankara Şehir Hastanemizden taburcu oldu. Karaciğer ve böbrek nakli başarıyla tamamlanan Taşıyan’a ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Tedavide emeği geçen hekimlerimizle tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Değerli ses sanatçısı Hakan Taşıyan dün Ankara Şehir Hastanemizden taburcu oldu. Karaciğer ve böbrek nakli başarıyla tamamlanan Taşıyan’a ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Tedavide emeği geçen hekimlerimizle tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/419FUijOlj — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 21, 2021

Yeniden rahatsızlanmıştı

Ankara’da yaşayan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan, yaklaşık 1 yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonrası özel bir hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Ancak 6 ay önce tekrar rahatsızlanan sanatçı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmış, burada yapılan tetkitlerin ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişti.

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