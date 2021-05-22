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Bakan Koca'dan Hakan Taşıyan açıklaması: Hayranlarını sevindiren haber

Yaklaşık 7 aydır Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan'dan sevindiren haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada, Taşıyan'ın karaciğer ve böbrek naklinin başarıyla tamamlandığı, hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kocadan Hakan Taşıyan açıklaması: Hayranlarını sevindiren haber
Hakan Taşıyan taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Değerli ses sanatçısı Hakan Taşıyan dün Ankara Şehir Hastanemizden taburcu oldu. Karaciğer ve böbrek nakli başarıyla tamamlanan Taşıyan’a ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Tedavide emeği geçen hekimlerimizle tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Yeniden rahatsızlanmıştı

Ankara’da yaşayan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan, yaklaşık 1 yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonrası özel bir hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Ancak 6 ay önce tekrar rahatsızlanan sanatçı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmış, burada yapılan tetkitlerin ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişti.


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