Bakan Koca'dan malpraktis davaları açıklaması: Sorun çözüldü

Hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) dolayısıyla sağlık çalışanlarına açılan davalarda kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Yönetmelikle, sağlık çalışanlarına yönelik soruşturma izninin verilmesi ve tazminat konularında yetkili Mesleki Sorumluluk Kurulu kuruldu. Kurul, Sağlık Bakanı tarafından belirlenen bakan yardımcısı, sağlık hizmetleri, kamu hastaneleri, hukuk hizmetleri, yönetim hizmetleri genel müdürleri veya yardımcıları ile profesör veya doçent unvanlı biri dahili, diğeri cerrahi branştan iki hekim olmak üzere 7 üyeden oluşacak.

'Mesleğimizi bilimsel çerçevede özgürce ifa etmemizin önü tamamen açıldı'

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı: "Malpraktis davaları ve haksız tazminatlar sağlıkta şiddet olaylarının adı konmamış bir türüydü. Meclisten geçen kanun maddesi ve dün yayımlanan yönetmelikle bu sorun çözüldü. Malpraktis baskısı yaşamadan mesleğimizi bilimsel çerçevede, özgürce ifa etmemizin önü tamamen açıldı." paylaşımında bulundu.

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MALPRAKTİS DAVALARI VE HAKSIZ TAZMİNATLAR sağlıkta şiddet olaylarının adı konmamış bir türüydü. Meclisten geçen kanun maddesi ve dün yayımlanan yönetmelikle bu sorun çözüldü. Malpraktis baskısı yaşamadan mesleğimizi bilimsel çerçevede, özgürce ifa etmemizin önü tamamen açıldı. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 15, 2022