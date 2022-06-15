Hayat Bakan Kocadan malpraktis davaları açıklaması Sorun çözüldü
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Bakan Koca'dan malpraktis davaları açıklaması: Sorun çözüldü

Sağlık Bakanı Koca, malpraktis davaları ve haksız tazminatlara ilişkin, "Sağlıkta şiddet olaylarının adı konmamış bir türüydü. Meclisten geçen kanun maddesi ve dün yayımlanan yönetmelikle bu sorun çözüldü" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kocadan malpraktis davaları açıklaması: Sorun çözüldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) dolayısıyla sağlık çalışanlarına açılan davalarda kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Yönetmelikle, sağlık çalışanlarına yönelik soruşturma izninin verilmesi ve tazminat konularında yetkili Mesleki Sorumluluk Kurulu kuruldu. Kurul, Sağlık Bakanı tarafından belirlenen bakan yardımcısı, sağlık hizmetleri, kamu hastaneleri, hukuk hizmetleri, yönetim hizmetleri genel müdürleri veya yardımcıları ile profesör veya doçent unvanlı biri dahili, diğeri cerrahi branştan iki hekim olmak üzere 7 üyeden oluşacak.

'Mesleğimizi bilimsel çerçevede özgürce ifa etmemizin önü tamamen açıldı'


Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı: "Malpraktis davaları ve haksız tazminatlar sağlıkta şiddet olaylarının adı konmamış bir türüydü. Meclisten geçen kanun maddesi ve dün yayımlanan yönetmelikle bu sorun çözüldü. Malpraktis baskısı yaşamadan mesleğimizi bilimsel çerçevede, özgürce ifa etmemizin önü tamamen açıldı." paylaşımında bulundu.

Malpraktis davalarında tazminatı devletin üstlenmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
GÜNDEM
Malpraktis davalarında tazminatı devletin üstlenmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
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