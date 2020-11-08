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Bakan Koca'dan net uyarı: Virüsün böyle bulaştığı netlik kazandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Havalar soğudu. Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem Covid-19’a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur. Koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı” dedi.

Haber Merkezi İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşım yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşım yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Havalar soğudu. Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem Covid-19’a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur. Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmayın. Korona virüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, ayrıca paylaşımına “havalar soğudu” notuyla bir de fotoğraf ekledi.

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