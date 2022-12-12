Hayat Bakan Kocadan özek hastanelere uyarı İzin verilmeyecek
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Bakan Koca'dan özek hastanelere uyarı: İzin verilmeyecek

Muayene hekimliği konusunda özel hastaneleri uyaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Biz, muayenehanelerin sınırlanmasına yönelik bir yönetmelik hazırlamadık, öyle bir niyetimiz de yok." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Kocadan özek hastanelere uyarı: İzin verilmeyecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Muayenelerin kısıtlandığı iddialarına açıklık getiren Koca, muayeneleri sınırlamaya yönelik bir yönetmelik yayınlamadıklarını belirtti.

Böyle bir niyetlerinin de bulunmadığını ifade eden Koca, yönetmeliğin temel amacının hasta güvenliğini sağlamak ve özel hastanelerin planlama dışına çıkmasını engellemek olduğunun altını çizdi.

ÖZEL HASTANELERE UYARI

Koca, "Bizim gördüğümüz, özel hastanelerin, özellikle bu süreçte kendilerine yönelik planlamayı delmek üzere muayenehaneciliği kullanmalarıdır. Son dönemde muayene hastaneleri oluşmaya başladı. Özel hastanelerin yaptığımız planlamayı muayene hekimliği üzerinden delmelerine izin vermek istemiyoruz. Uygulama hayata geçtiği zaman belli bölgelerde veya belli branşlarda sıkıntı yaşanması halinde durumu değerlendiririz." diye konuştu.

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