Bakan Koca'dan özek hastanelere uyarı: İzin verilmeyecek

Muayenelerin kısıtlandığı iddialarına açıklık getiren Koca, muayeneleri sınırlamaya yönelik bir yönetmelik yayınlamadıklarını belirtti.
Böyle bir niyetlerinin de bulunmadığını ifade eden Koca, yönetmeliğin temel amacının hasta güvenliğini sağlamak ve özel hastanelerin planlama dışına çıkmasını engellemek olduğunun altını çizdi.
ÖZEL HASTANELERE UYARI
Koca, "Bizim gördüğümüz, özel hastanelerin, özellikle bu süreçte kendilerine yönelik planlamayı delmek üzere muayenehaneciliği kullanmalarıdır. Son dönemde muayene hastaneleri oluşmaya başladı. Özel hastanelerin yaptığımız planlamayı muayene hekimliği üzerinden delmelerine izin vermek istemiyoruz. Uygulama hayata geçtiği zaman belli bölgelerde veya belli branşlarda sıkıntı yaşanması halinde durumu değerlendiririz." diye konuştu.