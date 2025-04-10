Bakan Memişoğlu'ndan "Sağlıklı Hayat Akademisi"ne ilişkin paylaşım: 81 ilde hayata geçirilecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bugün hizmete girecek Gölbaşı Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Memişoğlu paylaşımında, "Sağlıklı Hayat İçin SAHA'dayız. Bugün hizmete açacağımız Gölbaşı Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezimizin ilk hizmet gününde 'Sağlıklı Hayat Akademisi' eğitimlerimizin ilk dersini yapacağız. 81 ilde 543 kurum ve merkezde oluşturulan 567 sınıfta yaklaşık 7 bin vatandaşımızla çevrim içi olarak bir araya geleceğim." ifadelerini kullandı.

"Koruyan Sağlık Modelimiz kapsamında hayata geçireceğimiz SAHA eğitimleri, toplam 13 oturumdan oluşacak ve her derste farklı konu başlıklarına temas edilecek. Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde görevli, hekim, diş hekimi, hemşire, ebe, diyetisyen, fizyoterapist ve psikologlar tarafından verilecek. 81 ilimizde yürüteceğimiz Sağlıklı Hayat Akademisi Projemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 'Koruyucu Sağlık Önceliğimiz' ilkesiyle, büyük sağlık ailemizin özverisiyle Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz."