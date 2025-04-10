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Bakan Memişoğlu'ndan "Sağlıklı Hayat Akademisi"ne ilişkin paylaşım: 81 ilde hayata geçirilecek

Bakan Memişoğlu'ndan "Sağlıklı Hayat Akademisi"ne ilişkin paylaşım: 81 ilde hayata geçirilecek

13:3910/04/2025, Perşembe
AA
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Sağlıklı Hayat Akademisi 81 ilde hayata geçirilecek
Sağlıklı Hayat Akademisi 81 ilde hayata geçirilecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bugün hizmete açılacak Gölbaşı Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezi'nin ilk hizmet gününde "Sağlıklı Hayat Akademisi" eğitimlerinin ilk dersinin yapılacağını belirtti. Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "81 ilde 543 kurum ve merkezde oluşturulan 567 sınıfta yaklaşık 7 bin vatandaşımızla çevrim içi olarak bir araya geleceğim" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bugün hizmete açılacak Gölbaşı Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezi'nin ilk hizmet gününde "Sağlıklı Hayat Akademisi" eğitimlerinin ilk dersinin yapılacağını belirtti.


Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bugün hizmete girecek Gölbaşı Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Memişoğlu paylaşımında, "Sağlıklı Hayat İçin SAHA'dayız. Bugün hizmete açacağımız Gölbaşı Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezimizin ilk hizmet gününde 'Sağlıklı Hayat Akademisi' eğitimlerimizin ilk dersini yapacağız. 81 ilde 543 kurum ve merkezde oluşturulan 567 sınıfta yaklaşık 7 bin vatandaşımızla çevrim içi olarak bir araya geleceğim." ifadelerini kullandı.


Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Koruyan Sağlık Modelimiz kapsamında hayata geçireceğimiz SAHA eğitimleri, toplam 13 oturumdan oluşacak ve her derste farklı konu başlıklarına temas edilecek. Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde görevli, hekim, diş hekimi, hemşire, ebe, diyetisyen, fizyoterapist ve psikologlar tarafından verilecek. 81 ilimizde yürüteceğimiz Sağlıklı Hayat Akademisi Projemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 'Koruyucu Sağlık Önceliğimiz' ilkesiyle, büyük sağlık ailemizin özverisiyle Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz."




#Gölbaşı Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezi
#Koruyan Sağlık Modeli
#Sağlık Bakanı Kemal  Memişoğlu
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