Hayat Bakan Selçuktan Barış Manço paylaşımı Keşke hayatta olsan da uzun ve keyifli bir imza atsam
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Bakan Selçuk'tan Barış Manço paylaşımı: Keşke hayatta olsan da uzun ve keyifli bir imza atsam

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Barış Manço'nun MEB bursuyla dövizsiz özel öğrenci statüsünde Belçika'da öğrenim görerken 27 Kasım 1968'de Türkiye'ye gelmek için aldığı izin belgesini sosyal medya hesabından paylaştı. Selçuk paylaşımında, "Türkiye'ye gelmek üzere 17 gün izin istemişsin Milli Eğitim Bakanlığından, keşke hayatta olsan da bütün dünyayı gezebilmen için uzun ve keyifli bir imza atsam" dedi.

Haber Merkezi AA
Manço'nun Türkiye'ye gelmek için aldığı izin belgesi.
Manço'nun Türkiye'ye gelmek için aldığı izin belgesi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Barış Manço'nun, MEB bursuyla dövizsiz özel öğrenci statüsünde Belçika Liege Güzel Sanatlar Akademisinde öğrenim görerken 27 Kasım 1968'de Türkiye'ye gelmek için aldığı izin belgesini sosyal medya hesabından paylaştı.

  • Bakan Selçuk, Barış Manço'nun doğum günü olan 2 Ocak'ta Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Türkiye'ye gelmek üzere 17 gün izin istemişsin Milli Eğitim Bakanlığından, keşke hayatta olsan da bütün dünyayı gezebilmen için uzun ve keyifli bir imza atsam. Şad ol Barış Manço, Türkiye hala yediden yetmişe seninle." ifadesini kullandı.

Unutulmaz şarkıların abisi: Barış Manço
OYNAT 02:17
Unutulmaz şarkıların abisi: Barış Manço
Sayısız şarkısını bize miras bırakan usta sanatçı Barış Manço, 20 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Arkadaşım Eşşek, Gülpembe, Dönence, Dağlar Dağlar, Kol Düğmeleri, Can Bendenden Çıkmayınca, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Alla Beni Pulla Beni, Dönence gibi sayısız şarkılar ile gönülleri fetheden Manço'yu rahmet ve saygıyla anıyoruz.


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