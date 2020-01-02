Bakan Selçuk'tan Barış Manço paylaşımı: Keşke hayatta olsan da uzun ve keyifli bir imza atsam Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Barış Manço'nun MEB bursuyla dövizsiz özel öğrenci statüsünde Belçika'da öğrenim görerken 27 Kasım 1968'de Türkiye'ye gelmek için aldığı izin belgesini sosyal medya hesabından paylaştı. Selçuk paylaşımında, "Türkiye'ye gelmek üzere 17 gün izin istemişsin Milli Eğitim Bakanlığından, keşke hayatta olsan da bütün dünyayı gezebilmen için uzun ve keyifli bir imza atsam" dedi.

Haber Merkezi 02 Ocak 2020, 21:05 Son Güncelleme: 02 Ocak 2020, 21:14 AA