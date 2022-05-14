Bakan Soylu'dan Rize-Artvin Havalimanı paylaşımı

Yürekleri ısıtan sosyal deney: Kendisinden 1 dolar isteyen kişiye 10 dolar uzatan Suriyeli Ali dünyaya barış çağrısı yaptı

Sosyal medyada paylaşılan bir deney, izleyenleri duygulandırdı. Yalnız başına oturan bir adamın yanına yaklaşan oyuncu, cüzdanını evde unuttuğunu ve bebeğinin ağladığını söyleyerek kendisine 1 dolar verip veremeyeceğini sordu. 1 dolarının olmadığını söyleyen adam ise cebinden çıkardığı 10 doları oyuncuya uzattı. Bunun üzerine yardım eden ilk kişiye 500 dolar vereceğini açıklayan oyuncu, isminin Ali olduğunu söyleyen yardımsever adama nereli olduğunu sordu. Suriyeli olduğunu ifade eden Ali, bu paraya ihtiyacı olduğunu ve Suriye'de yaşayan ailesine göndereceğini söyledi. Dünyaya mesajı sorulan Ali, çok fazla kavga olduğunu söyleyerek barış çağrısı yaptı.

