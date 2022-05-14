Hayat Bakan Soyludan Rize-Artvin Havalimanı paylaşımı
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Bakan Soylu'dan Rize-Artvin Havalimanı paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Bakan Soylu, Rize-Artvin Havalimanı havalimanının açılışı için Ankara'dan Rize'ye seyahat konusunda paylaşımda bulundu. Soylu paylaşımında Havalimanının hayırlı olmasını diledi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Soyludan Rize-Artvin Havalimanı paylaşımı
Bakan Soylu'dan Rize-Artvin Havalimanı paylaşımı

İnşa çalışmaları tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı, resmen hizmete alındı. İstanbul'dan hareket eden ilk uçak, sabah saatlerinde havalimanına iniş gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uçakla Rize'ye yolculuğuna ilişkin fotoğraflı paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yle aynı uçakta seyahat etti.

Ankara'dan Rize'ye uçtular

Havalimanının hayırlı olmasını dileyen Soylu, şu ifadeleri kullandı: "Milletimizin bir gurur gününe, bir muştusuna, Rize Havalimanı'nın açılışına, Ankara'dan Rize'ye Sn. Büyüğümüz MHP Gn. Bşk. Dr. Devlet Bahçeli , BBP Gn. Bşk. Sn. Mustafa Destici, Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi, Celal Adan Bey ve arkadaşlarımızla gidiyoruz."

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