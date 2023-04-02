Bakan Varank'tan Başakşehir’deki sahur programına sürpriz ziyaret: Burası gönül belediyeciliğinin adresi

“Bu yıl maalesef yaşadığımız depremler nedeniyle buruk bir ramazan geçiyoruz. Ama birlikte üstesinden geleceğiz. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Geçtiğimiz yıllarda da söylemiştim; bir gün herkes Başakşehirli olacak. Çünkü burası mutluluğun şehri, bunu en iyi başka bir ilçeye çıktığınızda anlıyorsunuz. Burada kişi başı yeşil alan miktarı Avrupa’nın üzerinde, yine İstanbul’un sağlam yapı stokunun en yüksek olduğu bir ilçe. Burada trafik derdi yok, yeşil alan çok, sosyal alanlar fazla… Burada insanlar mutlu. O yüzden bir gün herkes Başakşehirli olacak. Sizleri mutluluğun şehrinde ağırlamaktan gurur ve onur duydum” ifadelerini kullandı.