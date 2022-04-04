Bakan Varank'tan üniversite öğrencilerine iftar daveti ve sürpriz

Geçtiğimiz yıllarda da öğrencilerle sık sık iftarlarda buluşan Bakan Varank, bu yıl da geleneği bozmadı.

Varank, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulunarak büyük bir sürpriz yaptı: "Bu tweeti cevaplayacak, Bursa’da üniversite öğrencisi iki genci bu akşam beraber iftar yapmaya davet ediyorum. Öncesinde teknoloji meraklılarının çok beğeneceği bir sürpriz de var. Cevaplarınıza okul ve bölümünüzü yazmayı unutmayın. Akşam görüşmek üzere…"