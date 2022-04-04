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Hayat Bakan Varanktan üniversite öğrencilerine iftar daveti ve sürpriz
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Bakan Varank'tan üniversite öğrencilerine iftar daveti ve sürpriz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da 2 üniversite öğrencisini bu akşam iftar yapmaya davet etti.

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Bakan Varanktan üniversite öğrencilerine iftar daveti ve sürpriz
Mustafa Varank

Geçtiğimiz yıllarda da öğrencilerle sık sık iftarlarda buluşan Bakan Varank, bu yıl da geleneği bozmadı.

Varank, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulunarak büyük bir sürpriz yaptı: "Bu tweeti cevaplayacak, Bursa’da üniversite öğrencisi iki genci bu akşam beraber iftar yapmaya davet ediyorum. Öncesinde teknoloji meraklılarının çok beğeneceği bir sürpriz de var. Cevaplarınıza okul ve bölümünüzü yazmayı unutmayın. Akşam görüşmek üzere…"
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