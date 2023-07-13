Bakan Yerlikaya bayram tatili kaza bilançosunu paylaştı: Aşırı hız sizi sevdiklerinize daha hızlı kavuşturmaz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda yaşanan trafik kazası bilançosunu paylaştı. Twitter'dan paylaşımda bulunan Yerlikaya şunları söyledi: "Aşırı hız trafik kazalarına yol açan nedenler arasında ilk sırada yer alıyor. 24 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca ülkemiz genelinde; 6 bin 903 kaza meydana geldi.Yaptığımız bilimsel araştırmaya göre bu tatil boyunca trafik kazalarına yol açan nedenler arasında

İLK 3 SIRADA;