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Bakan Yerlikaya bayram tatili kaza bilançosunu paylaştı: Aşırı hız sizi sevdiklerinize daha hızlı kavuşturmaz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda yaşanan trafik kazası bilançosunu paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya 9 günlük tatil boyunca toplan 6 bin 903 kaza meydana geldiğini belirterek, "Maalesef 110 vatandaşımız hayatını kaybetti. Lütfen, sevdiklerinizin gözünü yolda bırakmamak için trafik kurallarına uyalım. Aşırı hız sizi sevdiklerinize daha hızlı kavuşturmaz" ifadelerini kullandı.

11:07 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda yaşanan trafik kazası bilançosunu paylaştı. Twitter'dan paylaşımda bulunan Yerlikaya şunları söyledi: "Aşırı hız trafik kazalarına yol açan nedenler arasında ilk sırada yer alıyor. 24 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca ülkemiz genelinde; 6 bin 903 kaza meydana geldi.Yaptığımız bilimsel araştırmaya göre bu tatil boyunca trafik kazalarına yol açan nedenler arasında
İLK 3 SIRADA;

Yüzde 37,3 Aşırı Hız,

Yüzde 14,5 Geçiş Önceliğine Uymamak ve

Yüzde 12,4 Şerit İzleme ve Değiştirme Kurallarına Uymamak Geliyor

'Trafik kurallarına uyalım'

9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında maalesef 110 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 bin 393 vatandaşımız yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Lütfen, sevdiklerinizin gözünü yolda bırakmamak için trafik kurallarına uyalım. Aşırı hız sizi sevdiklerinize daha hızlı kavuşturmaz.




#Ali Yerlikaya
#Kurban Bayramı
#Trafik kazası
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