Bakan Yerlikaya bayram tatili kaza bilançosunu paylaştı: Aşırı hız sizi sevdiklerinize daha hızlı kavuşturmaz

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Yüzde 37,3 Aşırı Hız,
Yüzde 14,5 Geçiş Önceliğine Uymamak ve
Yüzde 12,4 Şerit İzleme ve Değiştirme Kurallarına Uymamak Geliyor
'Trafik kurallarına uyalım'
9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında maalesef 110 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 bin 393 vatandaşımız yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Lütfen, sevdiklerinizin gözünü yolda bırakmamak için trafik kurallarına uyalım. Aşırı hız sizi sevdiklerinize daha hızlı kavuşturmaz.