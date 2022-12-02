Bakanlık açıkladı: Kura çekimi yarın gerçekleştirilecek

Antalya'nın Manavgat, Akseki, Alanya ve Gündoğdu ilçelerinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören ve yerinde yapım imkânı bulunmayan konutların, belirlenen toplu alanlarda inşa edilmesi sürecinde kura aşamasına gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle yapımı tamamlanan ve devam eden 297 konutun kura çekimi 3 Aralık 2022 günü Manavgat Gençlik Merkezi'nde saat 11.00'de düzenlenecek.

KURA AŞAMASINA GELİNDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resmî sosyal medya hesabından, "Antalya Manavgat'ta yangından etkilenen vatandaşlarımız için @Toki_Kurumsal ile yapımı tamamlanan ve devam eden 297 konutun kura çekim töreni yarın gerçekleşecek." ifadeleriyle paylaşımda bulundu. Antalya'nın Manavgat, Akseki, Alanya ve Gündoğdu ilçelerinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören ve yerinde yapım imkânı bulunmayan konutların belirlenen toplu alanlarda inşa edilmesi sürecinde kura aşamasına gelindi.

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193'Ü TESLİM EDİLMİŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'nın 4 ilçesine bağlı 45 köy ve mahallesinde meydana gelen yangının ardından çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yangında zarar gören ağır hasarlı konut, iş yeri, depo, samanlık ve ahırlarda yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında, Bakanlıkça hak sahibi olarak konut talep eden vatandaşlara, ihaleleri tamamlanan ve TOKİ eliyle yapımı devam eden 900 konuttan 193'ü daha önce teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'nın 4 ilçesine bağlı 45 köy ve mahallesinde meydana gelen yangının ardından çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yangında zarar gören ağır hasarlı konut, iş yeri, depo, samanlık ve ahırlarda yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında, Bakanlıkça hak sahibi olarak konut talep eden vatandaşlara, ihaleleri tamamlanan ve TOKİ eliyle yapımı devam eden 900 konuttan 193'ü daha önce teslim edildi.