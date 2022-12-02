Hayat Bakanlık açıkladı Kura çekimi yarın gerçekleştirilecek
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Bakanlık açıkladı: Kura çekimi yarın gerçekleştirilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya Manavgat'ta yangından etkilenen vatandaşlar için TOKİ eliyle yapımı tamamlanan ve devam eden 297 konutun kura çekim töreni yarın gerçekleşeceğini duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
Bakanlık açıkladı: Kura çekimi yarın gerçekleştirilecek
297 konutun kura çekim töreni yarın gerçekleşecek.

Antalya'nın Manavgat, Akseki, Alanya ve Gündoğdu ilçelerinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören ve yerinde yapım imkânı bulunmayan konutların, belirlenen toplu alanlarda inşa edilmesi sürecinde kura aşamasına gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle yapımı tamamlanan ve devam eden 297 konutun kura çekimi 3 Aralık 2022 günü Manavgat Gençlik Merkezi'nde saat 11.00'de düzenlenecek.

KURA AŞAMASINA GELİNDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resmî sosyal medya hesabından, "Antalya Manavgat'ta yangından etkilenen vatandaşlarımız için @Toki_Kurumsal ile yapımı tamamlanan ve devam eden 297 konutun kura çekim töreni yarın gerçekleşecek." ifadeleriyle paylaşımda bulundu. Antalya'nın Manavgat, Akseki, Alanya ve Gündoğdu ilçelerinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören ve yerinde yapım imkânı bulunmayan konutların belirlenen toplu alanlarda inşa edilmesi sürecinde kura aşamasına gelindi.

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193'Ü TESLİM EDİLMİŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'nın 4 ilçesine bağlı 45 köy ve mahallesinde meydana gelen yangının ardından çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yangında zarar gören ağır hasarlı konut, iş yeri, depo, samanlık ve ahırlarda yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında, Bakanlıkça hak sahibi olarak konut talep eden vatandaşlara, ihaleleri tamamlanan ve TOKİ eliyle yapımı devam eden 900 konuttan 193'ü daha önce teslim edildi.

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'nın 4 ilçesine bağlı 45 köy ve mahallesinde meydana gelen yangının ardından çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yangında zarar gören ağır hasarlı konut, iş yeri, depo, samanlık ve ahırlarda yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında, Bakanlıkça hak sahibi olarak konut talep eden vatandaşlara, ihaleleri tamamlanan ve TOKİ eliyle yapımı devam eden 900 konuttan 193'ü daha önce teslim edildi.

Manavgat'ta büyük orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
FOTOĞRAF 42
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Manavgat'ta büyük orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.00 sıralarında başlayan yangına, çevre illerdeki ekiplerin de desteğiyle karadan ve havadan müdahale sürüyor. Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 15 noktaya yayıldı. 12 ilden gönderilen 19 helikopter, 103 arazöz, 6 dozer, 1 uçak ve 412 orman işçisi ile kontrol altına alınmaya çalışılan yangın hala söndürülebilmiş değil. Kalemler Mahallesi'nde bulunan mezarlar, yangında tahrip olurken, çok sayıda ev yandı, muz seraları da zarar gördü. Yangının sıçradığı bölgede traktör, iş makinesi gibi birçok tarım aleti de yandı. İşte bölgeden fotoğraflar...


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