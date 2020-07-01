Bakanlıktan doğa dostu proje: İzmir'e yaban hayatı koruma köprüsü

Bakanlık, Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptığı ortak çalışma sonucunda İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde yaban hayvanlarının yolun karşısına geçerken neden olduğu kazaların yerlerini belirledi.
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl otoyolun Zeytinler Kavşağı'nın 2 kilometre yakınında ekolojik köprü inşaatına başlandı.
Zeytinler Doğal Yaşam Köprüsü adı verilen ekolojik köprünün üst kısmına ağaçlar dikildi, yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması için beton havuz inşa edildi.
HAYAT
Endemik bitkiler doğaya kazandırıldı
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Aydos Gölü'ne uzanan dereden akan suyun siyahlığı dikkat çekiyor. Derenin ve gölün birleştiği noktadaki manzara ise içler acısı.
u yüzeyinde köpükler oluştuğu görülürken, bölgeden zaman zaman koku da yükseliyor.
Gölün bulunduğu yere yakın noktadaki ahırlar ve su fabrikasından çıkan atık suların dereye karıştığını öne süren orman içindeki işletmeciler, yetkililerin bir an önce gölü eski haline kavuşturmasını istiyor. Kirli ve atık suların aktığı göl havadan da görüntülendi.
Aydos Ormanı'nda piknik alanı bulunan Ahmet Çoban, Yukarıdaki köyün, ahırların, su istasyonlarının bütün pisliği buraya veriliyor. Genellikle yağmur yağdığı zaman su veriliyor. Gölümüzü katletmek için ellerinden geleni yapıyorlar. O kadar da şikayetçi olduk.
Bunun bir an önce halledilmesi gerekiyor. Koku oluyor. Müşteriler hissettiği zaman gelmek istemiyor. Binlerce balık öldü. Eski haline döndürülmeli. Eskiden tertemizdi ve dibi görünüyordu şeklinde konuştu.
Aydos Gölü ölüyor: Atık sular doğa harikaını mahvetti
İstanbul Kartal'da bulunan Aydos Ormanı'ndaki Aydos Gölü, çevre köylerden gelen atık sular nedeniyle tehdit altında. Bölgedeki ahırlar ve su fabrikasından çıkan atık suların dereye karıştığını öne süren orman içindeki işletmeciler, defalarca başvuru yapmalarına rağmen yetkililerin bir şey yapmadığını belirterek, gölün eski haline kavuşmasını istiyor.
Dağ manzarası resmi çizildi
Köprünün tamamlanmasıyla ormanlık alanda yaşayan domuz, tilki gibi yaban hayvanlarının yolun karşı tarafındaki su kaynaklarına ulaşması sağlandı. Damlama sulama sisteminin kurulduğu köprünün otoyola bakan dış yüzeylerine dağ manzarası resimleri çizildi. İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde 2 ekolojik köprünün daha yapımı planlanıyor.
EKONOMİ
Kanal İstanbul'un çevre düzeni plan değişikliği ile imar planlarının 3 etabı onaylandı
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Ulukışla ilçesinde, birbirinden güzel çiçekler, ters lale ve karlı dağ manzaraları nedeniyle bölgenin en çok tercih edilen mesire alanı olan Meydan Yaylası, hafta sonunda piknikçilerin akınına uğradı.
Karlı bölgede mangal yapan piknikçilerin gün sonunda bıraktıkları atıklar ise doğa harikası bölgeyi çöplüğe çevirdi.
Dünyanın tek ötmeyen Toros Kurbağası'nın yaşadığı arazideki çevre kirliliğine büyük tepki gösteren Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) Başkanı Mehmet Yakut, bölgenin kontrol altına alınmasını, görevlilerin bulundurulmasını ve girişin paralı olmasını istedi.
BÖLGE SİT ALANI<br><br> 2017 yılında 'Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ilan edilen Karagöl ve Çiniligöl'ün de bulunduğu alanın milli park şeklinde işletilmesini isteyen Mehmet Yakut, şunları söyledi:
Bölge doğa tutkunlarının en çok tercih ettiği yer. Yanı sıra buraya her hafta sonu yüzlerce kişi piknik yapmaya geliyor. Herkes bir parça çöp atsa, burası çöpten geçilmez. Her vatandaşın üzerine düşen görevi yerine getirmesi, kendi artığını uygun bir konteynere kadar taşıması gerekiyor. Doğada çöp bırakılmaz.
Doğa harikası yayla, çöplüğe döndü: Bölge sit alanı
Niğde'nin Ulukışla ilçesi Bolkar Dağları eteklerinde bulunan 2 bin 500 rakımlı Meydan Yaylası, vatandaşların piknik sonrası bıraktıkları atıklar nedeniyle çöp yığınlarıyla doldu.
Öte yandan Tarsus - Pozantı Otoyolu ile yapımına başlanan ekolojik köprülerden Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul - İzmir Otoyolunda da bulunuyor.