Hayat Bakanlıktan hastaları yönlendiren uygulama Neyim Var?
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Bakanlıktan hastaları yönlendiren uygulama: Neyim Var?

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen yapay zeka destekli "Neyim Var?" uygulaması, hastaların şikayetlerini değerlendirerek muhtemel tanıları ve gitmeleri gereken polikliniği bildiriyor.

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Haber Merkezi AA
Bakanlıktan hastaları yönlendiren uygulama: Neyim Var?
Neyim Var?

Ülke genelinde daha kaliteli ve erişilebilir hizmet sunulması amacıyla son teknolojiye sahip şehir hastaneleri ve sağlık tesislerinin sayısı her geçen gün artırılırken dijital sağlık uygulamaları da hayata geçiriliyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de her gün yaklaşık 2 milyon kişi muayene oluyor, bunlardan yüzde 6'sı yanlış bölüme başvuruyor.

Sağlık Bakanlığınca hastaların yanlış tesise veya branşa gitmelerini önlemek, etkili tedaviyi en kısa sürede almalarını sağlamak amacıyla "Neyim Var?" uygulaması geliştirildi.


Yapay zeka tarafından değerlendiriliyor

Uygulamaya giren hastalar, ana şikayetlerinin ne olduğunu birkaç farklı yolla belirtebiliyor. Ana şikayet, otomatik tamamlama özelliğine sahip metin kutusuna yazılarak veya bulunduğu bölge ve belirtilere ilişkin hazır metinler seçilerek iletilebiliyor. Ayrıca şikayetin bulunduğu bölge üç boyutlu insan modeli üzerinden de seçilebiliyor.

Bir sonraki aşamada hastaya, ilettiği ana şikayetle ilgili sorular yöneltiliyor. Hastanın bu sorulara verdiği cevaplar, önceden geçirdiği rahatsızlıklar ve yaptırdığı tahliller uygulamadaki yapay zeka tarafından değerlendirilerek muhtemel tanı belirleniyor.

Uygulamanın son aşamasında hastaya gitmesi gereken poliklinik öneriliyor ve randevu alabilmesi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) yönlendiriliyor.

e-Devlet veya e-Nabız hesabıyla giriş yapılabiliyor

Sağlık Bakanlığının "neyimvar.gov.tr" sitesinden ulaşılabilen uygulamaya e-Devlet veya e-Nabız hesapları kullanılarak giriş yapılabiliyor. Ayrıca, e-Nabız mobil uygulaması veya "enabiz.gov.tr" sitesindeki "Neyim Var?" bölümlerine tıklanarak da "Neyim Var?" uygulamasına geçiş yapılabiliyor.

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