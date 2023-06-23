Bakanlıktan kurban kesiminde hastalık uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı, içme ve kullanma suyu temin edilen su havzalarının korunması, çevre ve gürültü kirliliğinin önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Kurban Bayramı süresince alınacak tedbirlere ve kesim sırasında dikkat edilmesi gereken kurallara ilişkin valiliklere genelge gönderdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı imzasıyla, İçme Suyu Kaynaklarının Korunması Amacıyla Kurban Bayramı Süresince Alınacak Tedbirler Hakkında genelge yayımlandı. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından valiliklere gönderilen genelgede, Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlıkların kesimi ve atıkların bertaraf edilmesinde çevre ve görüntü kirliliği oluşmaması için kurallar ve alınması gereken önlemler hatırlatıldı.

Su yataklarına dikkat

Genelgede, Kurban Bayramı'nda artacak kesim faaliyetleri dolayısıyla içme ve kullanma suyu temin edilen baraj, göl, gölet ve bunların havzalarıyla dere ve nehirlerdeki su kalitesinin korunması, sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasının önemine işaret edildi. Bayram öncesi ve sırasında belirlenecek kurban kesim alanlarının, içme ve kullanma suyu temin edilen su havzalarının dışında kalacak şekilde belirlenerek içme suyu kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik olarak kirlenmesinin önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Atıklar sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu polietilen torbalara konulmalı

Kırsal yerleşim yerlerinde yer altı suyu ile kaynak suyu beslenim ve boşalım alanları içerisinde hayvan kesim faaliyetlerine müsaade edilmemesi, hayvan kesimi yapılacak yerlerde iç organlar, dışkı, deri parçaları gibi katı atıkların dere yataklarına, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına ulaşmasını engelleyecek tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi. Kötü kokuların oluşmasının, haşerat çoğalmasının ve altyapı tıkanıklığından kaynaklı su baskınlarının önüne geçilmesinin önemine işaret edilerek, atıkların sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu polietilen torbalara konularak ilgili belediye tarafından varsa düzenli depolama sahalarında yoksa da gerekli dezenfeksiyon işlemleri yapılarak bertaraf edilmesi gerektiği hatırlatıldı. Genelgede, sıvı atıkların (kan, idrar) ise katı atıklardan ayrı toplanarak mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmesi gerektiği bildirildi.

Tedbir vurgusu yapıldı

Kurbanlık hayvanların, bakanlıktan şartlı onay veya onay belgesi almış kesimhaneler ile kurban hizmetleri komisyonlarının belirlediği yerlerde kesilmesi gerektiğinin altı çizildi. Kurbanların insanların gelip geçtiği, dinlendiği sokak, park, bahçe ve meydanlarda, akarsu kenarlarında kesilmemesi, çevrenin kirletilmemesi ve vatandaşların rahatsız edilmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu. Sokak hayvanlarının atıkları yemesine ve çevreye yaymasına izin verilmemesi, atıkların derin çukurlar açılarak gömülmesi gerektiği ifade edildi.







