Bakırköy’de şiddetli rüzgarda ağaç devrildi: Yaşlı kadın yaralandı

Bakırköy'de aşırı şiddetli rüzgara dayanamayan bir ağaç, kaldırıma devrildi. Bir otomobilin üzerine düşen ağaç, hastaneden dönen Zekiye Çağıltı (65) isimli kadını da yaraladı. Acıyla yere yığılan yaşlı kadını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada olay yerinde bulunan ve Acil Tıp Eğitimi alan bir kadın yaşlı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını hastaneye kaldırdı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Devrilen ağacın dalları park halinde bir otomobile de hasar verdi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmayla dallar kesilerek ağaç bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

FOTOĞRAF 7 Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 10 yaşındaki Asil Çınar B., annesi Eda B. ile parka giderek oyun oynamaya başladı. Ardından Asil Çınar B.’nin üzerine kaydıraktan kaydığı sırada ağaç devrilerek düştü. O sırada bankta oturan annesi sesi duyarak hızlıca koşup oğlunu ağacın altından kurtardı. Olayın etkisiyle çocuk neye uğradığını şaşırarak şok geçirirken vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri Asil Çınar B.’nin boynuna boyunluk takarken, kontrol amaçlı hastane götürmek istedi. İğne vurulmayacağına ikna edilemedi <br>< br> Hastaneye götürüleceğini duyan 10 yaşındaki çocuk iğne vurulma korkusuyla annesine sarılarak ambulansa binmek istemedi. Sağlık görevlilerinin iğne vurmayacağız demesine rağmen inanmayan Çınar B., “Bir dakika ben çok iyiyim diyerek engel olmaya çalıştı. Annesinin ve sağlık görevlilerin yoğun çabasıyla ikna edilen Çınar B., görevlinin kucağına almasıyla beraber sedyeye yatırıldı. Bu sırada dahi ‘Ne olur abla iğne olmasın’ diyerek ağlayan Çınar B., annesinin elini bırakmayarak ambulansa bindirildi. Kontrol amaçlı Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 10 yaşındaki Asil Çınar B,’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Ne olur abla iğne olmasın: Üzerine ağaç devrildi korkudan ambulansa binmedi Denizli'de parkta oyun oynadığı sırada üzerine ağaç devrilen 10 yaşındaki çocuk, iğneden korktuğu için ambulansa binmekte direndi. Sağlık görevlileri ve annesinin çabasıyla ikna edilen çocuk, sedyeye yatırıldığında "Ne olur abla iğne olmasın" diyerek ağlamaya başladı.

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