Hayat Bakırköyde şiddetli rüzgarda ağaç devrildi Yaşlı kadın yaralandı
AKTÜEL

Bakırköy’de şiddetli rüzgarda ağaç devrildi: Yaşlı kadın yaralandı

Bakırköy’de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, yaşlı bir kadının yaralanmasına yol açtı. İlk müdahalesi olay yerinde Acil Tıp eğitimi alan bir vatandaş tarafından yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Bakırköy’de şiddetli rüzgarda ağaç devrildi: Yaşlı kadın yaralandı
Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bakırköy'de aşırı şiddetli rüzgara dayanamayan bir ağaç, kaldırıma devrildi. Bir otomobilin üzerine düşen ağaç, hastaneden dönen Zekiye Çağıltı (65) isimli kadını da yaraladı. Acıyla yere yığılan yaşlı kadını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada olay yerinde bulunan ve Acil Tıp Eğitimi alan bir kadın yaşlı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını hastaneye kaldırdı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Devrilen ağacın dalları park halinde bir otomobile de hasar verdi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmayla dallar kesilerek ağaç bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ne olur abla iğne olmasın: Üzerine ağaç devrildi korkudan ambulansa binmedi
FOTOĞRAF 7
Title
Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 10 yaşındaki Asil Çınar B., annesi Eda B. ile parka giderek oyun oynamaya başladı. Ardından Asil Çınar B.’nin üzerine kaydıraktan kaydığı sırada ağaç devrilerek düştü.
Title
O sırada bankta oturan annesi sesi duyarak hızlıca koşup oğlunu ağacın altından kurtardı. Olayın etkisiyle çocuk neye uğradığını şaşırarak şok geçirirken vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Title
Bölgeye gelen sağlık görevlileri Asil Çınar B.’nin boynuna boyunluk takarken, kontrol amaçlı hastane götürmek istedi.
Title
İğne vurulmayacağına ikna edilemedi <br>< br> Hastaneye götürüleceğini duyan 10 yaşındaki çocuk iğne vurulma korkusuyla annesine sarılarak ambulansa binmek istemedi.
Title
Sağlık görevlilerinin iğne vurmayacağız demesine rağmen inanmayan Çınar B., “Bir dakika ben çok iyiyim diyerek engel olmaya çalıştı.
Title
Annesinin ve sağlık görevlilerin yoğun çabasıyla ikna edilen Çınar B., görevlinin kucağına almasıyla beraber sedyeye yatırıldı. Bu sırada dahi ‘Ne olur abla iğne olmasın’ diyerek ağlayan Çınar B., annesinin elini bırakmayarak ambulansa bindirildi.
Title
Kontrol amaçlı Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 10 yaşındaki Asil Çınar B,’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Ne olur abla iğne olmasın: Üzerine ağaç devrildi korkudan ambulansa binmedi
Denizli'de parkta oyun oynadığı sırada üzerine ağaç devrilen 10 yaşındaki çocuk, iğneden korktuğu için ambulansa binmekte direndi. Sağlık görevlileri ve annesinin çabasıyla ikna edilen çocuk, sedyeye yatırıldığında "Ne olur abla iğne olmasın" diyerek ağlamaya başladı.


Ankara'da otomobilin üzerine ağaç devrildi
OYNAT 00:54
Ankara'da otomobilin üzerine ağaç devrildi
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansıdı.


Abone Ol Google News
Hali içler acısı

Hali içler acısı

​Sarıyer'deki mezarlık kaderine terk edildi.
Beyin tümörüne yenildi

Beyin tümörüne yenildi

​Eski Milletvekili Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti.
Bitcoin ateşi: El Salvadorda halk sokaklara döküldü

14 yaşındaki çocuk ölümden döndü: Okula işe gidemiyoruz.

Bin 300 yıllık keşif

Bin 300 yıllık keşif

Assos'ta devam eden kazılarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.