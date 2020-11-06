Bal kabağı tarifi: Bal kabağı nasıl yapılır?

Bal kabağı tatlısı bir çok insanın ağzını sulandıracak türden bir tatlı. Aşağıya tarifini bıraktık, yapması size kalıyor. Kolay gelsin...
Bal Kabağı Tatlı Tarifi İçin Malzemeler
1 Kg Küp Küp Doğranmış Bal Kabağı
2 Su Bardağı Toz Şeker
1 Çorba Kaşığı Limon Suyu
1 Çimdik Tuz
Bal kabağı tatlısı kaç dakikada hazırlanır?
3 saat dinlenmesi gereken bal kabağı tatlısı 25 dakikada pişer.
Bal kabağı tatlısı kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan bal kabağı tatlısının kalorisi 116,8.
Bal kabağı tatlısı yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Bal kabağı tatlısı için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 8,5 lira.