Balık sipariş eden kadın hayatının şokunu yaşadı

Çin'in Hunan Eyaletinden Hengyang'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Restorana giden kadın akşam yemeği için balık sipariş etti. Kızarmış halde tabağa konulan balık kadına hayatının şokunu yaşadı. Tabaktaki balık hareket etmeye başladı.

Hayvan hakları savunucuları videoya tepki gösterirken henüz tam ölmemiş bir balığı kızartmanın istismar olduğunu söyledi.

Bilim insanları balığın öldüğünü söyledi

Ancak bilim sitesi IFLScience, balığın tamamen öldüğünü ancak bedeninin henüz buna uyum sağlamadığını söyledi. "Beyin ve kalp ölse de bazı uyaranlara bir süre daha cevap verebilen hücreler var. Ölümden hemen sonra motor nöronlar harekete geçebiliyor" dedi.

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