​Balıkesir'de koronavirüs vakası görülen evlere not asılacak: 'Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır'

Akyüz, hastalık sürecinde çok iştahsız olduğunu vurgulayarak, Soğan, turşu, marul gibi yiyeceklerle beslendim. Çok ağrı çekmedim, çok ağrım olsaydı dayanamazdım. Şimdi çok şükür kendi ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Bana bakan çocuklarımdan Allah razı olsun dedi.