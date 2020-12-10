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Hayat Balıkesirde koronavirüs vakası görülen evlere not asılacak Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır
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​Balıkesir'de koronavirüs vakası görülen evlere not asılacak: 'Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır'

Balıkesir'de koronavirüs vakası görülen evlere not asılacak: 'Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır'

Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakası görülen ikametlere, ‘Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır’ notu asılmasına karar verdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplanan Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler getirdi. Kurul, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Kovid-19 testi pozitif çıkan vakaların bulunduğu ev, apartman ve site ve benzeri yerlere zaruri hizmetler dışında ziyaretlerin kısıtlanmasını kararlaştırıldı.

Alınan karar doğrultusunda ekipler, ilk izolasyon denetimine gittikleri ev ve binaların girişine, ‘Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır’ yazılı not asacak.

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Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı kapı üzerindeki tahta hayatta tuttu

Kapı önünde çay, sigara içmek de yasaklandı

Alınan kararla ilgili Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • “Yapıştırılan bilgi notunun izolasyon süresince sökülmesinin yasak olduğunun bilinmesi, bilgi notunun yırtılması veya kaldırılması durumunda sorumlular hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde işlem yapılması kararlaştırılmıştır. Mahalle denetim ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılan izolasyon denetimlerinde bilgi notunun kontrolünün de yapılmasına, yine yukarıdaki sebeplerle bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi hususunun vatandaşlarımıza hatırlatılması sağlanacaktır. Mesafe ve maske ihlallerine neden olduğu tespit edilen, iş yerleri önünde oturarak ve ayakta topluluk oluşturmasının önüne geçmek üzere işyerlerinin önüne sandalye tabure konulmasının ve iş yerleri önünde mesafe ve maske ihlali yaparak toplanmak suretiyle çay ve sigara içilmesinin yasaklanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”

116 yaşında koronavirüsü yendi: Bir gün hastanede kaldı; tedavisi evinde tamamlandı
FOTOĞRAF 9
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Merkeze bağlı Dokuzoğul köyünde yaşayan Akyüz, bir süre önce rahatsızlandı. Çocukları tarafından Artvin Devlet Hastanesine getirilen Akyüz'e, Kovid-19 teşhisi konuldu.
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Tedbir amaçlı bir gün hastanede gözetim altına tutulan Akyüz'ün tedavisine daha sonra evinde devam edildi. Akyüz, tedavisinin tamamlanmasının ardından eski sağlığına kavuştu.
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Akyüz, kızı Şengül Atun'un Çarşı Mahallesi'ndeki evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süre Bursa'daki çocuklarının yanında kaldığını, oradan köyüne döndükten sonra da rahatsızlandığını söyledi.
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Şikayetleri artınca hastaneye gittiğini anlatan Akyüz, Bir gün hastanede tedavi gördüm. Hastanede kalamadım, eve gitmek istedim. Evde çocuklarım bana baktı, çok şükür iyileştim dedi.
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Akyüz, hastalık sürecinde çok iştahsız olduğunu vurgulayarak, Soğan, turşu, marul gibi yiyeceklerle beslendim. Çok ağrı çekmedim, çok ağrım olsaydı dayanamazdım. Şimdi çok şükür kendi ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Bana bakan çocuklarımdan Allah razı olsun dedi.
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Fatma Akyüz'ün kızı Şengül Atun ise annesinin hastalığı yenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
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Annesinde sadece öksürüğün geçmediğini dile getiren Atun, Kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Annem 116 yaşında, 11 çocuğu, 31 torunu, 38 de torununun çocuğu var. Annem 116 yaşında koronavirüs hastalığına yakalandı. Annem bu hastalıktan Allah'ın izniyle kurtuldu ifadelerini kullandı.
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Atun, hastalıkla mücadele eden herkese şifa dileyerek,Kurallara uyalım, temizliğe dikkat edelim, maske takalım, bu illetten hep birlikte kurtulalım dedi.
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116 yaşında koronavirüsü yendi: Bir gün hastanede kaldı; tedavisi evinde tamamlandı
Artvin'de yaşayan 116 yaşındaki Fatma Akyüz, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek sağlığına kavuştu. 11 çocuğu, 31 torunu, 38 de torununun çocuğu olan Akyüz, "Bir gün hastanede tedavi gördüm. Hastanede kalamadım, eve gitmek istedim. Evde çocuklarım bana baktı, çok şükür iyileştim." dedi.
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