Balkan kültürünü keşfetme zamanı

Dünya Kültür Akademisi’nin üçüncü ayağı olan Balkanlar Kültür Okulu, bölgenin kültürünü keşfetmek isteyenler için eğitimlere başlayacak. Balkan coğrafyasının düğün, çocuk oyunları, giyim, yemek ve enstrüman kültürünü kendi temsilcilerinden öğrenmek ve kültürel bağları zenginleştirmek için hayata geçirilen Balkanlar Kültür Okulu’na kayıtlar devam ediyor.

Esenler Belediyesi ile Bâb-ı Âlem, Selam ve Turkuaz Uluslararası Öğrenci Dernekleri ortaklığında çevrim içi yapılacak derslere başvurular 11 Mart’a kadar devam edecek. 14 Mart’ta başlayacak dersler Cumartesi- Pazar günleri, saat 20.00’de organize edilecek. Bosna-Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç ve Balkanlı uzmanların katılımıyla başlayacak eğitimler 28 Mart’ta sona erecek.

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BİR KİŞİYE BOSNA- HERSEK GEZİSİ

Balkanlar Kültür Okulu’nun katılımcılara bir de sürprizi olacak. Programa katılarak sertifika almaya hak kazanan katılımcılardan bir kişiye Bosna Hersek Gezisi hediye edilecek.

Haydi! Sen de başvurunu yap, derslere katıl, bu fırsatı kaçırma!

Başvuru Linki: https://forms.gle/hur3ZSGKxwkX7u9p6