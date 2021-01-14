Hayat Balkanlardan Trakyaya göç eden ailelerin özel tarifleriyle hazırlanıyor
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Balkanlar'dan Trakya'ya göç eden ailelerin özel tarifleriyle hazırlanıyor

Balkanlar'dan Trakya'ya göç eden ailelerin özel tarifleriyle hazırlanan tahin helvası, lezzetiyle kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Oldukça yüksek besin değerine sahip tahin helvası, ilgi görüyor.

Haber Merkezi AA
Elle karıştırılın hevanın tadı daha güzel oluyor.
Elle karıştırılın hevanın tadı daha güzel oluyor.

Önce bir kazana toz şeker, su ve limon tuzu atıldıktan sonra kaynatılıyor. Kaynamaya başlayınca içerisine çöven suyu ve vanilya dökülüyor, ardından çırpılıyor. Beyazlaştığı zaman tahinle karıştırılıyor. Daha sonra kürekle tel tel açılan bu karışım, yuvarlanarak helva haline getiriliyor.

Talebe göre Antep fıstığı, kakao ekleniyor ya da sade şekilde üretiliyor.

Tahin helvası ustası Ufuk Güler, bu helvanın Balkanlar'dan Trakya'ya göç eden aileler tarafından yaygın şekilde yapıldığını söyledi.

Kışın tercih ediliyor

Yaklaşık 20 yıldır helva yaptığını anlatan Güler, "Helva bazı yörelerde makine ile karıştırılıyor ancak elle karıştırılınca tadı daha güzel oluyor. Bu helva özellikle kışın tercih ediliyor." dedi.

Kış aylarının vazgeçilmezlerinden: Balkanlar'dan Trakya'ya gelen tahin helvası
FOTOĞRAF 8
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Oldukça yüksek besin değerine sahip tahin helvası, ilgi görüyor.
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Önce bir kazana toz şeker, su ve limon tuzu atıldıktan sonra kaynatılıyor.
Title
Kaynamaya başlayınca içerisine çöven suyu ve vanilya dökülüyor, ardından çırpılıyor.
Title
Beyazlaştığı zaman tahinle karıştırılıyor.
Title
Daha sonra kürekle tel tel açılan bu karışım, yuvarlanarak helva haline getiriliyor.
Title
Talebe göre Antep fıstığı, kakao ekleniyor ya da sade şekilde üretiliyor.
Title
Tahin helvası ustası Ufuk Güler, bu helvanın Balkanlar'dan Trakya'ya göç eden aileler tarafından yaygın şekilde yapıldığını söyledi.
Title
Yaklaşık 20 yıldır helva yaptığını anlatan Güler, Helva bazı yörelerde makine ile karıştırılıyor ancak elle karıştırılınca tadı daha güzel oluyor. Bu helva özellikle kışın tercih ediliyor dedi.
Kış aylarının vazgeçilmezlerinden: Balkanlar'dan Trakya'ya gelen tahin helvası
Balkanlar'dan Trakya'ya göç eden ailelerin özel tarifleriyle hazırlanan tahin helvası, lezzetiyle kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
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