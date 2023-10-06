Başakşehir'de 'Şehrin Sanatçıları Sergisi' kapıları açtı: Usta isimler bir araya geldi

Kültür sanatın şehri Başakşehir’de, Şehrin Sanatçıları Sergisi ziyarete açıldı. Hat, tezhip, minyatür, kat’ı, çini, naht ve cilt gibi yedi geleneksel sanat dalında çalışmalar yapan 70 usta sanatçıya ait 70 eserden oluşan sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışını yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sanatseverlere bir de müjde verdi.





Ustaların nadide eserleri Başakşehir’de

Cumhuriyetin 100’üncü yılında anlamlı bir sergiye daha ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Kartoğlu, “Başakşehir Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya her platformda destek veriyoruz. Şehrin Sanatçıları Sergimiz ile özellikle geleneksel sanatlarımıza verdiğimiz desteği bir adım daha ileriye taşıyoruz.” dedi.





Sergide yedi geleneksel sanat dalına ait nadide eserlerin yer aldığını vurgulayan Başkan Kartoğlu, “Birbirinden değerli 70 usta sanatçımıza ait 70 nadide eseri aynı çatı altında buluşturduk. Bu bakımdan sergimizin, Başakşehir’imiz ile beraber, medeniyetler beşiği İstanbul’umuzun da kültür sanat zenginliğine katkı sunacağına canıgönülden inanıyorum.” şeklinde konuştu.





Başkan Kartoğlu yeni yarışmayı duyurdu

Şehir Sanat’ta 30 Kasım’a kadar açık kalacak sergiye İstanbullu sanatseverleri davet eden Başkan Kartoğlu, geleneksel sanatlara gönül veren sanatçıların katılabileceği ve birinciye 100 bin lira ödülünün verileceği Şehir Sanat Hat Tezhip Minyatür Yarışması’nın duyurusunu da yaptı.





Yarışma hakkında bilgi veren Başkan Kartoğlu, “Ülkemiz genelini kapsayan yarışmamıza, geleneksel sanatlarımıza gönül vermiş tüm sanatçılarımızı bekliyoruz. Hat, tezhip ve minyatür alanlarında gerçekleştireceğimiz yarışmamız için ön başvuru sürecini bugün itibariyle başlattık. Başvurular, 15 Nisan 2024’e kadar ‘Başakşehirli’ mobil uygulamamız üzerinden yapılabilecek.” ifadelerini kullandı.





Başkan Kartoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Başvurularını yapan sanatçılarımız, eserlerini 15-30 Nisan 2024 tarihleri arasında belediyemize elden ya da kargo yoluyla teslim edebilecek. Yarışmamızda birinciye 100, ikinciye 60, üçüncüye ise 40 bin lira ödül vereceğiz. Dereceye giren eserleri de düzenleyeceğimiz ödül töreninde açıklayacağız.”



