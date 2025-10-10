Başakşehir’de sürücüyü tehdit eden taksici yakalandı

Başakşehir’de 8 Ekim Cuma günü meydana gelen olayda, taksi durağının olmadığı bir yerde araçtan inen taksi sürücüsü başka bir şoförün yanına gidip bağırarak yoldan çekilmesini söylemişti. Taksi sürücüsü, "Bir zahmet çık. Beni katil etme çık diyorum sana. Senin yüzünden yolu kapattım çık diyorum sana beni katil etme" derken, diğer sürücü de, "Arabanın plakası TS 20 mi? Benim için neden yolu kapattın" diye cevap vermişti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansımıştı.