Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Başakşehir’de sürücüyü tehdit eden taksici yakalandı

Başakşehir’de sürücüyü tehdit eden taksici yakalandı

16:5710/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
BAŞAKŞEHİR’DE YANINA GİTTİĞİ SÜRÜCÜYÜ YOLDAN ÇEKİLMESİNİ SÖYLEYEREK TEHDİT EDEN TAKSİCİ YAKALANDI. BİN 986 LİRA PARA CEZASI KESİLEN TAKSİCİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.
BAŞAKŞEHİR’DE YANINA GİTTİĞİ SÜRÜCÜYÜ YOLDAN ÇEKİLMESİNİ SÖYLEYEREK TEHDİT EDEN TAKSİCİ YAKALANDI. BİN 986 LİRA PARA CEZASI KESİLEN TAKSİCİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde yanına gittiği sürücüyü yoldan çekilmesini söyleyerek tehdit eden taksici yakalandı. Bin 986 lira para cezası kesilen taksici hakkında adli işlem başlatıldı.

Başakşehir’de 8 Ekim Cuma günü meydana gelen olayda, taksi durağının olmadığı bir yerde araçtan inen taksi sürücüsü başka bir şoförün yanına gidip bağırarak yoldan çekilmesini söylemişti. Taksi sürücüsü, "Bir zahmet çık. Beni katil etme çık diyorum sana. Senin yüzünden yolu kapattım çık diyorum sana beni katil etme" derken, diğer sürücü de, "Arabanın plakası TS 20 mi? Benim için neden yolu kapattın" diye cevap vermişti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansımıştı.


Taksi sürücüsü yakalandı

Görüntülerin incelenmesinin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sanal devriye çalışmaları çerçevesinde 34 THS 20 plakalı aracın sürücüsünün S.S. olduğu tespit edildi. Yakalanan sürücüye ’işaret ile yasaklanan yerde duraklamak’ ve ’saygısızca araç kullanmak’ suçundan toplamda bin 986 lira para cezası kesildi. Ayrıca aynı sürücü, ’trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan adli işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi’ne sevk edildi.

#Taksi
#Trafik
#Ceza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sürücü belgesi yenileme için son gün yaklaşıyor! Ehliyet yenileme işlemi zamana kadar yapılacak?