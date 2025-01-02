Başıboş köpeklere yasal çözümden 'gri liste'den çıkışa: Meclis'in bir yılı

TBMM, geride bıraktığı 2024’te 20’den fazla kanun teklifini yasalaştırdı. Genel Kurul’da İsveç’in NATO’ya üyeliğinin yanı sıra pek çok uluslararası sözleşme de onandı.

TSK’DA 25 YIL ŞARTI

Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ilişkin teklif kanunlaştı. TSK Personel Kanunu’nda yapılan değişiklikle yaş şartı aranmaksızın 25 hizmet yılını tamamlayanlar emekli aylığı alabilecek.

FAHİŞ FİYATA YÜKSEK CEZA

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi de geçti. Düzenlemeyle artık fahiş fiyat artışı ile fiyat istikrarsızlığına neden olan işletmelere 100 bin ila 1 milyon lira arasında; stokçuluk için ise üst limit 500 bin lira iken, yeni düzenlemeyle 1 milyon ila 12 milyon lira arasında ceza uygulanıyor.

POLİSE OYAK MODELİ

Askerlerin yardımlaşma ve emeklilik fonu olan OYAK, polis teşkilatına da model oldu. Meclis Genel Kurulu’ndan geçerek yasalaşan düzenlemeyle, Polis Bakım ve Yardım Sandığı POLSAN üyelerine emeklilik, ölüm ve maluliyet yardımlarının yanı sıra ikinci emeklilik maaşı imkânı getirildi.

VAHİM SİLAHA AĞIR CEZA

Öte yandan ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin cezalar artırıldı. Namlu, tetik, tetik iğnesi gibi kısımların satışına kısıtlama ve ruhsat zorunluluğu getirildi. Bu silahlara ait mermileri veya parçaları satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası öngörüldü. Bu silahların bulundurulması halinde, 10 bin liradan 25 bin liraya kadar para cezası da kesilecek. Bu silah parçalarını satmaya aracılık edenlere de hapis ve para cezası uygulanacak.

TAZMİNAT KOMİSYONU’NA YENİ GÖREV

Meclis’e gelen 8’inci Yargı Paketi ile Adalet Bakanlığı bünyesinde halihazırda var olan Tazminat Komisyonu’nun görev tanımı yeniden yapıldı. Yetki kapsamı genişletildi. Komisyon maddi ve manevi hak kayıplarını 9 ila 16 ay arasında hükme bağlayacak.

KRİPTODA USULSÜZ İŞLEM YAPAN YANDI

Türkiye’nin FAFT’ın gri listesinden çıkması için hazırlanan Kripto Varlıklar Yasası ile, kripto varlık alım satım işlemelerine kanuni dayanak oluşturuldu. Kanunla, devlet memurlarını kapsayan zimmete geçirme suçu kripto varlık sağlayıcılarını da kapsayacak şekilde genişletilecek. Kripto varlığı zimmetine geçirenlere 14 yıldan 20 yıla kadar ağır cezalar getirildi. Kripto varlığı kendi menfaati kapsamında kullanarak müşterilerini zarara uğratanlar da zimmet suçu işlemiş sayılacak. Kripto Varlıklar Yasası ile Türkiye’nin FAFT’ın gri listesinden çıkması sağlandı.

FATURA KESMEYENE 5 BİN LİRA

Kamuda tasarrufun esaslarını belirleyen 31 maddelik torba yasa da geçtiğimiz yıl Meclis’ten geçti. Düzenlemeye göre, kamuda birden fazla maaş alan bürokratların ikinci geliri 98 bin lirayı aşmayacak. Gelirin 98 bin lirayı aşan kısmı Hazine’ye veya idareye devredilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İKİ KEZ ARTIRILDI

İşçi ve esnaf emeklisi aylıkları 2024 yılında iki kez zamlandı. Ocak ayında sağlanan yüzde 5 ilave artış ile en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. En düşük emekli maaşı Temmuz 2024’te 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarıldı. Dini bayramlarda emeklilere verilen bayram ikramiyesi şubat ayında yüzde 50 zamlandı. 17 milyondan fazla emekliye verilen 2 bin liralık bayram ikramiyelerine yapılan yüzde 50’lik zam da 8’inci Yargı Paketi kapsamına alınarak, yasalaştı. 3 bin liraya çıkarılan bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı itibariyle emeklilere verildi.

Avukatlık stajına kolaylık

9’uncu Yargı Paketiyle, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı doğrultusunda Avukatlık Kanunu’nda değişikliğe gidildi. Buna göre, avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması, avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanların staj sürecindeki izin dönemleri ve süreleri ile çalışma saatlerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek. Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce avukatlık stajına başlamış olanlar hakkında önceki hükümler uygulanacak.

Başıboş köpekler düzenlemesi

Sokak hayvanlarıyla ilgili tasarı 30 Temmuz 2024’te Meclis’ten geçerek yasalaştı. Sahipsiz hayvanlar aşılanıp kısırlaştırılacak. Başıboş köpeklerin tümünün 4 yıl içinde barınaklara toplanması sağlanacak, saldırgan köpeklerse acısız biçimde uyutulacak Düzenlemeye göre, kedi ve köpekler “sahipli hayvan” ve “sahipsiz hayvan” olarak sınıflandırılacak. “Yakala-kısırlaştır-sal” metodu kaldırılacak. Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar hayvan bakımevlerine toplanacak ve rehabilite edilecek.

Milli Eğitim Akademisi kuruldu

Öğretmen, yönetici ve diğer personelin yetiştirilmelerine ve mesleki gelişimlerine yönelik hizmetleri yürütmek üzere Millî Eğitim Akademisi kurulacak. Düzenleme kapsamında, akademi, öğretmenlerin seçilmelerini, yetiştirilmelerini, atanmalarını, hak, ödev ve sorumluluklarını, mesleki gelişimlerini, meslek içinde ilerlemelerini belirlemek üzere çalışacak. Öğretmenlik Meslek Kanunu’yla öğretmene karşı şiddetin cezası da artırıldı.

FATURA KESMEYENE 5 BİN LİRA

Alışverişte fiş veya fatura kesmeyen esnafa ceza artırılıyor. Bir kere yapana ceza 10 bin lira olacak, her tekrarda bu tutar artacak. Fiş almayanlar da 5 bin lira ceza ödeyecek.

İsveç için NATO onayı

İsveç’in NATO’ya katılım protokolü TBMM’de 2024 yılında kabul edildi. 346 vekilin katıldığı oylamada 287 ‘evet’, 55 ‘hayır’, 4 ‘çekimser’ oy kullanıldı.







