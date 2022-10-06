Hayat Başkentin günlük hayatı fotoğraflarda
KÜLTÜR SANAT

Başkentin günlük hayatı fotoğraflarda

Fotoğraf sanatçısı Selçuk Azmanoğlu, Ankara’nın çeşitli mekânlarından oluşan fotoğraflarını sanatseverlerle buluşturdu. Başkentin günlük hayatını anlatan fotoğraflar, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde 23 Ekim’e kadar görülebilecek.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Başkentin günlük hayatı fotoğraflarda
Başkentin günlük hayatı fotoğraflarda.

Günlük hayatın içinden çekilen fotoğraflarla hazırlanan “Haller: Siyah Beyaz” fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu. Selçuk Azmanoğlu tarafından hazırlanan sergide 60 fotoğraf bulunuyor. Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde açılan sergide Ankara’nın çeşitli mekânlarından kareler yer alıyor. Azmanoğlu fotoğraflardaki renksizliği, “Fotoğrafların hikâyesini, bakanlara bıraktım. Fotoğraflarda insanın, şehrin doğal hallerini yansıtmaya çalıştım. Fotoğrafların tamamı siyah beyaz. Bu da biraz ruh halini yansıtıyor. O karamsarlık verilmeye çalışılıyor” sözleriyle anlattı.

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Azmanoğlu’nun hocası olan Prof. Dr. Serpil Aygün Cengiz ise fotoğraflarda, şehirden görünümlerin ön planda olduğunu söyleyerek, “Şehirdeki insanlara bazen kuşbakışı, bazen tam onların yanlarında durarak, çoğu zaman arkalarından sessizce bakıyoruz. İlk bakışta bu fotoğraflarda dikkati çeken şey, büyük şehrin kâh meydanında kâh çeperinde kâh toplu taşıma araçlarında kâh köprülerinde kâh otobüs duraklarında kâh duvar diplerindeki o büyük yalnızlık” yorumunda bulundu. Azmanoğlu’nun sergisi 23 Ekim’e kadar Ulucanlar Cezaevi Müzesi 1. Koğuş’ta görülebilecek.

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