Baskın yapılan evde kaçak toplanan 5 çuval salyangoz ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yenice Mahallesi Fuar Alanı civarındaki bir eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada, içerisinde canlı salyangoz bulunan 5 çuval ele geçirildi. Polis, adrese Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerini çağırdı. Gelen su ürünleri kontrol ekipleri, çuvallardaki salyangozları teslim aldı. Evde bulunan M.A.Ç. hakkında kaçak avcılık yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca tutanak tutuldu. Ekipler, ardından çuvallardaki salyangozları kamyonete yükleyerek ayrıldı.

İŞLEMEK İÇİN TESİSE GÖNDERİLECEKTİ

Salyangozlar daha sonra kent merkezi çıkışındaki kırsal bir alanda doğaya salındı. Salyangozların Çin ve Japonya gibi bazı ülkelere gıda ürünü olarak ihraç edilmek amacıyla kaçak olarak toplandığı belirlendi. Salyangozların bazı tesislere kilosu 6-7 liradan satıldığı, ardından sıcak su ile haşlandıktan sonra ihraç edildiği kaydedildi. Salyangozların piyasa değerinin ise yapılacak soruşturma sonrasında netlik kazanacağı öğrenildi.

REKLAM

1 HAZİRAN-31 TEMMUZ ARASI TOPLAMAK YASAK

Bu arada, 1 Haziran-31 Temmuz tarihleri arasında salyangoz toplamanın yasak olduğu, bu tarihler dışında ise Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün belirlediği yerlerde, yalnızca gerekli belgeyi alanların toplama yapabileceği belirtildi.