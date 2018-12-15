Hayat Başörtülü diye sektörde iş verilmedi
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Başörtülü diye sektörde iş verilmedi

İstanbul'da yapım koordinatörlüğü yapan Zeynep Sebiha Alpaslan, başörtülü olduğu için kendisini film çekim ekibine dahil etmeyen yapımcı hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu

AA
Zeynep Sebiha Alpaslan
Zeynep Sebiha Alpaslan

İstanbul'da yapım koordinatörlüğü yapan Zeynep Sebiha Alpaslan, başörtülü olduğu için kendisini film çekim ekibine dahil etmeyen yapımcı hakkında, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Alpaslan, yapımcı M.Ç.'nin kişilik haklarına aykırı ve ayrıştırıcı cümlelerle kendisini aşağılaması sonucu oluşan maddi manevi zararın giderilmesi talebiyle hazırladığı suç duyurusu dilekçesini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

  • İfadesinde, M.Ç'nin bulunduğu iş yerinde çalışacağını anlatan Alpaslan, bu kişinin 12 Aralık'ta prodüksiyon şirketindeki odasına çağırarak kendisine, "Prodüktörlüğünü yaptığım şirkette başörtülülerle zaten çalışmıyoruz, buradaki hiçbir yönetmen başörtülülerle çalışmaz, reklam sektöründe yok. Nasıl ben mini eteğimle bazı yerlerde çalışamıyorsam senin de anlaman lazım, başörtün ile bu sektörde çalışamazsın, kardeşin kapalı olduğunu önceden söylemeliydi, bilseydim en başından hiç anlaşmazdım, marka ve çalıştığım ajans da istemez" şeklinde sözler söylediğini aktardı.

Bu diyaloğun sağlığı ve psikolojisini olumsuz yönde etkilediğini belirten Alpaslan, dilekçesinde, "Maddi ve manevi zararımın giderilmesi ve hakkımda konuşma yasağı kararı verilmesi talebinde bulunmak zaruri bir hal almıştır" ifadelerini kullandı.

Kardeşinin de dönemsel olarak proje bazlı prodüksiyon asistanı olarak söz konusu iş yerinde çalıştığını belirten Alpaslan, bu olayın ardından kardeşinin de buradan ayrıldığını aktardı.

Alpaslan ifadesinde, 14 Aralık'ta aralarındaki mesajlaşmanın ardından telefonla konuştuğu M.Ç'nin kendisine, "Seninle dış görünüşün nedeniyle çalışmak istemiyorum" dediğini belirterek şikayetçi olduğunu anlattı.

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