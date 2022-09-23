Hayat Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmediğini iddia ettiği okul yönetiminden şikayetçi oldu
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Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmediğini iddia ettiği okul yönetiminden şikayetçi oldu

İstanbul'da üniversite öğrencisi Nezaket Akbulut, okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığını iddia ederek yetkililer hakkında şikayetçi oldu. Akbulut, "Tüm kadın haklarına, insan hukukuna aykırı bir davranış olduğu için hakkımı savunmaya başladım. Çağlayan Adliyesinde adli işlemlere başladım. Gerekli yerlere şikayette bulundum" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmediğini iddia ettiği okul yönetiminden şikayetçi oldu
Nezaket Akbulut, hakkını sonuna kadar savunacağını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunup ifade veren Akbulut, bir vakıf üniversitesinin Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde 3. sınıfta okuduğunu bildirdi. İfadesinde, okuduğu üniversitenin 3. sınıf öğrencilerine staj yeri bulduğunu anlatan Akbulut, dün sabah saatlerinde staja başlamak için Kağıthane'deki bir koleje sınıf arkadaşıyla gittiğini aktardı. Akbulut, staj yerine giderken kılık kıyafetine dikkat ettiğini, siyah gömlek ve başörtüsüyle kahverengi ceket giydiğini belirterek, arkadaşıyla yanına gittikleri okul müdür yardımcısı Ö. Ö'nün kendilerine "Okullarının kılık kıyafet yönetmeliği ve kurallarının olduğunu, başörtülü hiçbir öğrenci ve öğretmen bulunmadığını ve bulunmayacağını" söylediğini ifade etti.

Kendisine, "staja başlamak istemesi halinde başörtüsünü çıkarmasını, aksi halde stajyer olarak alınmayacağının" söylendiği bilgisini veren Akbulut, bu yüzden Ö.Ö. ve kolej hakkında şikayette bulunduğunu kaydetti.

28 Şubat’ın başörtülü mağduru o gün yaşananları anlattı
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28 Şubat’ın başörtülü mağduru o gün yaşananları anlattı
Tam 22 yıl önce, sadece başörtülü oldukları için mezuniyet törenine alınmamış ve saldırıya maruz kalmışlardı. O zulmün mağdurlarından Zöhre Uçar, 28 Şubat darbesinin yıl dönümünde, olayın yaşandığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesini ziyaret etti ve o gün yaşananları anlattı.


"Arkadaşımı türban takmadığı için staja başlattılar"

Akbulut, özellikle staj için kabul edilmediği okula giderken giydiği kıyafetlerle adliyeye geldiğini, yaşadığı ayrımcılıktan dolayı çok kötü hissettiğini söyledi.Bunun arkadaşının yanında yapılmasının kendisini çok rencide ettiğini dile getiren Akbulut, şöyle konuştu: "Daha sonra arkadaşımı türban takmadığı için staja başlattılar. Bana 'Eğer türbanını çıkarırsan seni staja alırız.' dediler. Kabul etmedim tabii ki. Daha sonra gittiğimde yönetmeliklerinin imzalı örneğini istedim. Bunu veremeyeceklerini söylediler, elim boş geri döndüm. Tüm kadın haklarına, insan hukukuna aykırı bir davranış olduğu için hakkımı savunmaya başladım. Çağlayan Adliyesinde adli işlemlere başladım. Gerekli yerlere şikayette bulundum."

  • Akbulut, şimdi farklı bir staj yeri aradığını belirterek, "O koleje devam etme gibi bir durumum yok. Üniversitemin de haberi var durumdan. Tamamen başörtülü olduğum için ayrımcılığa maruz kaldığımdan üniversitem bana tam destek veriyor." dedi.

Hindistan’da derslere alınmayan başörtülü öğrenciler gösteri düzenledi
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Hindistan’ın güneyindeki Karnataka eyaletindeki Udupi kentinde geçtiğimiz ay bir devlet lisesinde başörtülü öğrenciler derslere alınmadı. Öğrencilerin derslere alınmaması üzerine eyalette gösteri düzenlendi.
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Okulun çevresinde toplanan öğrenciler okul yönetimini protesto ederken, idareden yapılan açıklamada öğrencilerin okulun üniforma kurallarına uymak zorunda olduğu ileri sürüldü.
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Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, devlet lisesinin kararının ardından eyaletteki farklı okullarda da başörtüsü yasağı uygulamaya başladı.
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Gösteri düzenleyen bir grup Hindu öğrenci, başörtülü bir öğrenciyi hedef aldı. Okuluna girmek isteyen kız öğrenci kendisine tepki gösteren Hindu erkek öğrencilere, tekbir getirerek karşılık verdi.
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Öğrenciler konuyu eyalet yüksek mahkemesine taşıdı. Mahkeme, öğrencilerin taleplerini dinledikten sonra yasağın iptal edilip edilmemesine karar verecek.
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Bazı göstericiler ise hedef alınan başörtülü öğrencilerin etrafında çember oluşturdu. Çıkan olayların ardından bazı liselerde eğitime ara verildi.
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Dün eyaletteki bir lisede başörtü yasağı kaldırıldı. Ancak başörtülü öğrencilerden ayrı bir sınıfta ders almaları istendi. Okul yönetiminin bu kararı Müslüman öğrenciler tarafından tepki çekti.
Hindistan’da derslere alınmayan başörtülü öğrenciler gösteri düzenledi
Hindistan'ın Karnataka eyaletinde başörtülü öğrencilerin okulda derslere alınmaması nedeniyle gösteri düzenlendi.
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