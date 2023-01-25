Bayburtlu Alime Nine'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 2022 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülleri Törenine katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra törende ödülleri takdim etti. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne ödül verilirken, Kenan Yavuz'un 88 yaşındaki annesi Alime Yavuz da sahneye çıktı.

Ardından ülkeye kazandırdıkları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler söyleyen Yavuz, şu ifadeleri kullandı: Türkiye'ye ne yapmadı ki? Denize köprü kurdu, göğe direk dikti, Fakirlerin elinden tuttu, hastaların ellerinden tuttu. Sonra kuyruğa giriyorduk, ilaç alıyorduk. İlaçlar geldi. İmam hatipler kapanmıştı, açtı. Türkiye'ye şan verdi. Salonda alkışlanan sözlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alime Nine'nin ellerinden öptü.

Bayburtlu Alime Yavuz, sözlerine şöyle devam etti: Çok istedim seninle görüşmeyi. Benim dualarım gerçek oldu, çok dua ettim. Köyümüze şan verdi. İhtiyarların elinden tuttu. Yoksulların elinden tuttu. Koymadılar ki kete getireyim. Bayburt'a da beklerim. Sen de geleceksin Bayburt'a. Allah canına sağlık versin.