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Hayat

Bayburtlu Alime Nine'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler

Ölmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek isteyen 88 yaşındaki Alime Yavuz'un hayali gerçek oldu. Erdoğan'a övgü dolu sözler sarf eden Alime nine, "Sen de geleceksin Bayburt'a" dedi. Yavuz'un elinden öpen Erdoğan, "Emrin olur" cevabını verdi.

14:03 . 25/01/2023 Wednesday
IHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alime ninenin elini öperek Bayburt'a gitme sözü verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alime ninenin elini öperek Bayburt'a gitme sözü verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 2022 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülleri Törenine katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra törende ödülleri takdim etti. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne ödül verilirken, Kenan Yavuz'un 88 yaşındaki annesi Alime Yavuz da sahneye çıktı.


Ölmeden önce en büyük hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek olan Bayburtlu Alime Nine, burada sohbet etme fırsatı buldu
.

'TÜRKİYE'YE ŞAN VERDİ'

Ardından ülkeye kazandırdıkları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler söyleyen Yavuz, şu ifadeleri kullandı: Türkiye'ye ne yapmadı ki? Denize köprü kurdu, göğe direk dikti, Fakirlerin elinden tuttu, hastaların ellerinden tuttu. Sonra kuyruğa giriyorduk, ilaç alıyorduk. İlaçlar geldi. İmam hatipler kapanmıştı, açtı. Türkiye'ye şan verdi. Salonda alkışlanan sözlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alime Nine'nin ellerinden öptü.

'SEN DE GELECEKSİN BAYBURT'A'

Bayburtlu Alime Yavuz, sözlerine şöyle devam etti: Çok istedim seninle görüşmeyi. Benim dualarım gerçek oldu, çok dua ettim. Köyümüze şan verdi. İhtiyarların elinden tuttu. Yoksulların elinden tuttu. Koymadılar ki kete getireyim. Bayburt'a da beklerim. Sen de geleceksin Bayburt'a. Allah canına sağlık versin.

SÖZ VERDİ

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt'a gitme sözü vererek, "Emrin olur." dedi.





#erdoğan
#bayburt
#alime yavuz
1 saat önce
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Bayburtlu Alime Nine'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler
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