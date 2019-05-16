Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Bayraktarı UFO sandı Vallahi gördüm bu sefer hey yavrum benim
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AKTÜEL

Bayraktar'ı UFO sandı: Vallahi gördüm bu sefer hey yavrum benim

Bayraktar'ı UFO sandı: Vallahi gördüm bu sefer hey yavrum benim

Bursa’da UFO gördüğünü zanneden bir kişinin video çekerken yaptığı yorumlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. UFO gördüğünü zanneden masum köylü olarak vatandaşların yorum yaptığı videoda, görüntüyü çeken kişinin "Vallahi gördüm bu sefer, Subhanallah, hey yavrum benim" diyerek mutlu olması dikkat çekti. UFO zannedilen ışığın gözlem yapan İHA Bayraktar olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi IHA
Arşiv
Arşiv

Bursa semalarında geçen gün sabaha karşı saat 04:00 sıralarında ışıkları yanıp sönen bir cisim fark eden bir kişi cep telefonuna sarılıp video çekmeye başladı.

Video çeken kişi bir ara kendini tutamayıp kayıt sırasında hissettiklerini de sesli olarak dile getirdi. Uçan cismi bir yandan çekerken bir yandan da kendi kendine "Vallahi gördüm bu sefer, Subhanallah, hey yavrum benim, he he he, arkadaşlar çok net görüyorum, böyle kuş gibi süzülüp gidiyor, aheste aheste" şeklinde konuşması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Videonun altına UFO gördüğünü zanneden masum köylü şeklinde yorumlar yapan çok sayıda kişi uçan cismin İHA Bayraktar olduğunu gözlem faaliyetinde bulunduğunu söylediler.

UFO gördüğünü zanneti: Vallahi gördüm bu sefer
OYNAT 00:33
UFO gördüğünü zanneti: Vallahi gördüm bu sefer
Bursa'da UFO gördüğünü zanneden bir kişinin video çekerken yaptığı yorumlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. UFO gördüğünü zanneden masum köylü olarak vatandaşların yorum yaptığı videoda, görüntüyü çeken kişinin 'Vallahi gördüm bu sefer, Subhanallah, hey yavrum benim' diyerek mutlu olması dikkat çekti.


Avukatıyla görüşebilecek

Avukatıyla görüşebilecek

​Adalet Bakanı, Öcalan'la ilgili yasağın kaldırıldığını duyurdu.
Ateş sınır görevine hazır

Ateş sınır görevine hazır

20 adet ​zırhlı mobil güvenlik aracı göreve başlıyor.
Yaş çayalım fiyatı açıklandı

Yaş çay
alım fiyatı açıklandı

​2019 yılı için 13 kuruş destekleme yapılacak.
Bilirkişi raporunda<br>cinayet detayları

Bilirkişi raporunda
cinayet detayları

​Şule Çet'in ölümüyle ilgili rapor ortaya çıktı.
Şaka gibi borç

Şaka gibi borç

​15 gün arayla iki defa elektriklerini kestiler.
Böyle bir ismi<br>DSP desteklemez

Böyle bir ismi
DSP desteklemez

DSP Lideri, CHP adayının FETÖ ve Kandil desteğine vurgu yaptı.
Kontrolü<br>bizde olacak

Kontrolü
bizde olacak

Bakan Çavuşoğlu, S-400'le ilgili soruları yanıtladı.

'Gabar Dağı sorumlusu' çıktı

'Gabar Dağı sorumlusu' çıktı

Öldürülen teröristlerin kimlikleri tespit edildi.
Günde 5 bin<br>litre satılıyor

Günde 5 bin
litre satılıyor

​Ramazan ayının vazgeçilmezi damla damla akıtılarak üretiliyor.
Bir mahalle çöküyor

Bir mahalle çöküyor

​Ordu Valisi heyelanın bilançosunu açıkladı.
'Kademeli olarak<br>düşüş bekliyoruz'

'Kademeli olarak
düşüş bekliyoruz'

​Moody's direktöründen enflasyon açıklaması.
'Birileri ipotek koymak istedi'

'Birileri ipotek koymak istedi'

Soylu'dan dikkat çeken İstanbul seçimi açıklaması.
Şampiyonluk maçı<br>Cüneyt Çakır'ın

Şampiyonluk maçı
Cüneyt Çakır'ın

Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi belli oldu.
İzin çıktı

İzin çıktı

Bayram öncesi otobüs firmalarına ek sefer izni verildi.
Öz'ü aklayan<br>isme hapis

Öz'ü aklayan
isme hapis

​Eski Yargıtay üyesi Halit Kıvrıl'a FETÖ'den hapis cezası.
Berekete <br>ortak oluyorlar

Berekete
ortak oluyorlar

​Mirasımız Derneği, bu Ramazan da binlerce Müslümanın yüzünü güldürüyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.