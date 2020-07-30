Bayram mesajları… Güzel anlamlı kısa resimli kurban bayramı mesajları

Anlamlı, kısa ve resimli bayram mesajları burada.

En yeni, resimli, anlamlı ve güzel bayram mesajlarını bu yazımızda sizler için derledik. Zilhicce ayının hakkında Kur’an’da çok sayıda ayet ve hadis bulunmaktadır. İçerisinde de Kurban Bayramı’nı barındırmasıyla ayrıca öneme sahip. 31 Temmuz 2020 Kurban Bayramı’nın birinci günüdür. Kurban Bayramı’na kadarki günlerde zikir, hac, sadaka ve Kur’an okumak çok faziletlidir. Dört gün süren Kurban Bayramı’nın en önemli ibadeti ise kurban kesimi ve bayramlaşmadır. Bayram tatilini fırsat bilip il dışına çıkanlar bayramlaşmayı telefonla arayarak ya da mesaj göndererek yapıyor. Biz de bu yazımızda anlamlı, kısa, güzel bayram mesajlarını derledik. İşte Kurban bayramı mesajları…

ANLAMLI BAYRAM MESAJLARI

Bayramınız kutlu olsun.

Bayramınız mübarek olsun.

Hayırlı ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Bayramınız mübarek olsun.

Allah İbrahim (a.s.) gibi itaatkar, İsmail (a.s.) gibi teslimiyet gösterenlerden eylesin. Bayramınız mübarek olsun.

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Resimli Kurban Bayramı mesajı

Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun.

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

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Resimli Kurban Bayramı mesajı

Gülerek geldi Mübarek Kurban Bayramı, şimdi ellerim havada dua ediyorum Yaradan'ıma bu Mübarek Kurban Bayramında herkes mutlu olur inşallah dualarım Allah'ıma.

Kalplerde sevgi olsun, gözlerimiz ışık dolsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Resimli Kurban Bayramı mesajı

Allah'u Teala bu mübarek Kurban Bayramınızı hayırlı işlerinizin başlangıcı olarak kabul etsin. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun.

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun, Bayramınız mübarek olsun.

Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun.

Resimli Kurban Bayramı mesajı

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Gönüller bir olsun bu mübarek ayda düşüncelerimiz hem fikir olsun Allah"ın yolunda, hayırlara vesile olsun bu mutlu gün tüm Müslümanlara Kurban Bayramı"nız mübarek olsun canım dostlarıma.

Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve umutlu bir gelecek dileğiyle... Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Resimli Kurban Bayramı mesajı

Neşe, sevinç, mutluluk ve huzur dolu bayramlar geçirmenizi dilerim. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

OYNAT 00:51 Gören bir daha baktı: Bisikletle kurbanlıkları böyle taşıdı Hindistan'da bir vatandaş kurbanlık koyunları bisikletiyle taşıyarak ilginç görüntüler oluşturdu. Bu şaşırtan manzarayı gören başka bir aracın sürücüsünün kamerası ise kayıttaydı. BiP'te paylaş

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Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, size, sevdiklerinize ve bütün milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum.

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Resimli Kurban Bayramı mesajı

Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle kurban bayramınız mübarek olsun.

KURBANLIK ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, kurbanlık alacaklara uyarılarda bulunarak, "Kurbanlık alırken hayvanı dikkatlice inceleyin. Hareketsiz ya da tepki vermeyen kurbanlıkları almayın. Hareketli, besili ve gözleri canlı bakan hayvanları tercih edin” dedi.Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, kurbanlık seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

Güçlü, hayvanların sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu, nakil belgesi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış, hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesi gerektiğini söyledi.Hayvanın fiziki görünümünde normal dışı bir şey olmaması gerektiğini belirten Güçlü, "Kurbanlık olarak seçilen hayvanın özellikle kulağında küpe olup olmadığına dikkat edilmeli.

Sağlıklı bir hayvanın tüy yapısı çok parlaktır. Besisi yerindedir. Hayvanın fiziki görünüşü normal olmalı, vücudunda yara, şişlik, dem bulunmamalı, yuvarlak hatlı olmalıdır. Hastalık daha ziyade zayıf hayvanlarda görülür. Vatandaşlar, hayvanın hasta olabileceğini düşündüğü zaman gerek bize gerekse kesim yerlerinde görev yapacak ilçe tarım müdürlüğünün veteriner hekimlerine müracaat edebilirler. Hayvanın hasta olup olmadığını kontrol ettirebilirler.

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Özellikle kır danalarını ve alaca danaları satın alınırken 2 yaşından büyük olmalarına dikkat edilmelidir. Satıcılar bazen bu konuda kurnazlık yapıp 2 yaşından küçük danaları satabiliyor. Bir diğer önemli unsur da dişi hayvanlarda görülen gebeliktir. Dişi hayvan satın alırken hayvanın gebe olmadığına dair raporunun olması gerekiyor" dedi.

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Aliağa Belediyesi Veterinerleri olarak bayram boyunca kesim yerlerinde denetimlerde bulunacaklarının altını çizen Güçlü, “Kurbanlık hayvan kesimlerinin işinin ehli insanlar tarafından bu iş için belirlenmiş yerlerde yapılması gerekiyor. Kesim yerlerinin temiz tutulması, kesimlerin olabildiğince hijyenik bir ortamda yapılması gerekiyor. Bu konuda veterinerlik olarak bayram süresince Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri ile koordineli çalışacağız. Dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan bir tanesi de kesimin düzgün bir şekilde yapmasıdır. Uygunsuz kesimleri tespit ettiğimiz andan itibaren gerekli cezai işlemleri uygulayacağız” şeklinde konuştu