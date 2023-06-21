Bayram öncesi tesisler doluluğa yaklaştı: Yetkililerden 'dolandırıcılara dikkat' uyarısı

Türkiye Kurban Bayramı'na hazırlanırken 9 günlük tatil, planları da etkiledi. Bu kapsamda kıyılar en çok tercih edilen lokasyonlar. Kıyı destinasyonlarında Antalya'da Alanya, Side, Belek, Kemer ve Kaş öne çıkarken Ege'de Kuşadası, Didim, Bodrum, Marmaris ve Fethiye tercih ediliyor. Kültür turlarında ise Kapadokya ilk sırada yer alıyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanması, başta Akdeniz ve Ege sahilleri olmak üzere tatil destinasyonlarında ciddi talep oluşturdu.

Antalya'daki turistik tesisler 585 bin rezervasyon aldı

Bayrama bir hafta kala ortalama doluluk oranları artmaya devam ederken 20 Haziran günü itibarıyla 650 bin yatak kapasiteli Antalya'daki turistik tesisler 585 bin rezervasyon aldı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu bayramda 2 milyon kişinin yurt içinde tatil yapmasını öngördüklerini söyledi. Bayram tatili için yurt içinde kıyı destinasyonları ve kültür turlarına ilginin yüksek olduğuna dikkati çeken TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, “Tercih edilen destinasyonlara bakıldığında ise yurt içinde Ege ve Akdeniz bölgesine talep yoğunlaşmış durumda. Kıyı destinasyonlarında ise Antalya'da Alanya, Side, Belek, Kemer, Kaş öne çıkarken Ege'de Kuşadası, Didim, Bodrum, Marmaris, Fethiye tercih ediliyor." dedi. Kültür turlarında ise Kapadokya, Kuzey Ege ve Karadeniz'e ilgi olduğunu açıklayan Bağlıkaya, İstanbul'a yakın destinasyon olarak Sapanca, Bolu, Abant bölgelerine de talep oluştuğunu kaydetti. Bağlıkaya, yurt dışı turlarında ise daha çok vize istenmeyen destinasyonların öne çıktığı, Balkan turları ve Yunan adalarının da talep alan bölgeler arasında olduğunu söyledi.

Dolandırıcılara dikkat

Bayram tatili için önemli bir uyarıda da bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Vatandaşlarımızın tatilleri TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinden satın almaları, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için son derece önemli. Turizmde özellikle dijital rezervasyon olanaklarının gelişmesiyle birlikte bu alanda suistimal ve sahtecilik olaylarıyla daha sık karşılaşılıyor. Bu tür durumlar özellikle bayram dönemleri, yüksek sezon gibi talep yoğunluğunun yaşandığı dönemlerde daha da artıyor" dedi.



