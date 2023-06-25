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Hayat

Bayram tatilinde yol güvenliği 30 bin 529 personelle sağlanacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda 30 bin 529 personelle yolların güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

13:01 . 25/06/2023 Pazar
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Bayram tatilinde yol güvenliği 30 bin 529 personelle sağlanacak. .

Bayram tatilinde yol güvenliği 30 bin 529 personelle sağlanacak. .

Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor. Bu bayramda da yüz binlerce insanımız baba ocağına, sevdiklerinin yanına gidecek. 30 bin 529 personelimizle yollarımızın güvenliği için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Ekiplerimiz 3 bin 106 saat, havadan trafik denetimlerini gerçekleştirecek. Lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.

Sürücülere önemli uyarı

Yerlikaya'nın paylaşımında yer verdiği videoda da yola çıkacak sürücülere sürüş güvenliği konusunda önerilerde bulunuldu.



#Ali Yerlikaya
#Kurban Bayramı
#İçişleri bakanlığı
40 dakika önce
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