Bayram tatilinde yol güvenliği 30 bin 529 personelle sağlanacak. .

Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor. Bu bayramda da yüz binlerce insanımız baba ocağına, sevdiklerinin yanına gidecek. 30 bin 529 personelimizle yollarımızın güvenliği için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Ekiplerimiz 3 bin 106 saat, havadan trafik denetimlerini gerçekleştirecek. Lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.