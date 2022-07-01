Hayat Bayramda çevreyi kirletene af yok
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Bayramda çevreyi kirletene af yok

Kurban Bayramı’nda park, bahçe, cadde, sokak, bina önlerinde kurban kesenlere bin 362 lira idari para cezası uygulanacak. Hayvanlara işkence yapanlar, acımasız ve zalimce muamelede bulunanlar ilgili 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Bayramda çevreyi kirletene af yok
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Kurban Bayramı’nda park, bahçe, cadde, sokak, bina önlerinde kurban kesenlere bin 362 lira idari para cezası uygulanacak. Hayvanlara işkence yapanlar, acımasız ve zalimce muamelede bulunanlar ilgili 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2022 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ’i kapsamında kurban kesiminde uygulanacak çevresel şartlar da belirlendi. Önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, toplu kesimler için 131 bin 516 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 3 bin 267 lira idari para cezası uygulanacak.

SATIŞ YERLERİ TEMİZLENECEK

Buna göre, kurban satış yerleri, etrafı branda ile çevrili, üstü kapalı ve insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanacak. Kesim yerleri, genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, yeteri derecede aydınlatma ve havalandırması bulunan mekanlardan seçilecek. Satış yerleri belediyelerce her gün sabah ve akşam temizlenecek.

İŞKENCEYE HAPİS CEZASI

  • Hayvanların kesilmesinde dini kuralların gerektirdiği koşullar dikkate almayan, hayvana acı çektiren, hijyen kurallarına uymayan ve hayvan kesim ehliyeti bulunmayanlara, hayvan başına 2 bin 860 lira ceza uygulanacak. Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere de hayvan başına 2 bin 43 lira ceza verilecek.
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