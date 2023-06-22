|
Hayat

Bayramı kabusa çevirmemek için bu uyarılara dikkat: Yollarda kaza kara noktaları

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre belirlenen Türkiye genelinde en çok kaza yaşanan 23 'kaza kara noktasını' bayram tatilinde yola çıkacak olanların dikkatle incelemesi gerekiyor.

17:27 . 22/06/2023 Perşembe
Diğer
Sürücülerin kara noktalara dikkat ederek daha dikkatli olması gerekiyor.

Sürücülerin kara noktalara dikkat ederek daha dikkatli olması gerekiyor.

Türkiye Kurban Bayramı'na hazırlanıyor. 28 Haziran'da başlayacak 4 günlük bayramın tatil süresi ise hafta sonlarının birleştirilmesiyle 9 güne çıktı. Tatilin uzaması planları da uzatırken, şehir dışı planları öncelik kazandı. Bu da yollarda yoğunluk anlamına geliyor. Her uzun süreli tatil öncesinde olduğu gibi bu bayramda da özellikle büyükşehirlerden Anadolu'ya büyük bir hareketlilik bekleniyor.

Bayramda yola çıkacaklar dikkat

Karayollarındaki bu yoğunluk maalesef her yıl acı tablolara neden oluyor. Bayram telaşı, dikkatsizlik ve trafik yoğunluğu binlerce kazanın yaşanması bayramı adeta kabusa çeviriyor. Bu olumsuzlukların yaşanmaması için, trafik kurallarına uymak ve dikkatli olmak gerekirken hem uzmanların uyarılarını hem de yol ve hava durumu şartlarını da yakından takip etmek gerekiyor.

Yola çıkarken kaza kara noktalarını incelemeyi unutmayın

Bu kapsamda takip edilmesi gereken en önemli verilerden biri de Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde, en çok kaza yaşanan yerleri işaretleyerek oluşturduğu "kaza kara noktaları" belli aralıklarla oluşturulan ve harita ile işaretlenen bu noktalar, ekipler tarafından daha fazla uyarı işareti ve denetimle tehlikeli olmaktan çıkartılmaya çalışılırken, sürücülerin de bu noktalara dikkat ederek daha dikkatli olması gerekiyor.



#Kurban Bayramı
#kara nokta
#trafik
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
65 yaş aylığı ödeme tarihleri