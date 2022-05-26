Hayat BBCden skandal hata Dünyaca ünlü futbol kulübünü kızdıran görüntü
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BBC'den skandal hata: Dünyaca ünlü futbol kulübünü kızdıran görüntü

Uluslararası haber kuruluşu BBC News'in canlı yayını sırasında ekranda "Manchester United çöptür" yazılı bir alt metni yansıtıldı. BBC'nin teknik bir aksaklık olarak açıkladığı olayın nedenini, canlı yayını sunan spiker yaklaşık iki saat sonra açıkladı.

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BBCden skandal hata: Dünyaca ünlü futbol kulübünü kızdıran görüntü
BBC kısa süre sonra özür diledi.

BBC'de Annita Mcveigh'in sunduğu dün saat 9.30'da yayınlanan haber bülteninde ekranın altında 'Manchester United are rubbish' (Manchester United çöptür) ifadesinin yer aldığı Kj izleyicilerin tepkisini çekti. Sosyal medyada birçok kullanıcı mesaja tepki gösterdi.

ÖZÜR DİLEDİLER

BBC'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Test amaçlı Kj eğitimi sırasında, birkaç saniyeliğine canlı programa yansıyan teknik bir aksaklık oldu. Yayında ortaya çıkan bu durum için özür dileriz" denildi.

Haber bülteninin sunucusu Annita Mcveigh ise hatanın bir çalışanın Kj'yi kullanmayı öğrenirken ve rastgele şeyler yazarken meydana geldiğini söyledi.

Mcveigh, "Biraz önce, bazılarınız Manchester United hakkında yorum yapan haberlerle birlikte ekranın alt kısmındaki şeritte oldukça sıra dışı bir şey fark etmiş olabilirsiniz ve umarım Manchester United taraftarları buna gücenmemiştir. Bir çalışanımız, Kj'yi nasıl kullanacağını ve kayan metin koymayı öğrenmek için eğitim alıyordu, ciddi olmayan rastgele şeyler yazdıkları sırada bu yorum ortaya çıktı. Bunu gördüyseniz, gücendiyseniz ve Manchester United taraftarıysanız özür dilerim. Ama kesinlikle bu bir hataydı ve ekranda görünmesi amaçlanmamıştı." dedi.
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