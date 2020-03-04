Bebeğine Türk SİHA'sının adını verdi: 'Suriye halkı Bayraktar'a minnettar'

İdlib'in güneyinde yer alan Maarathırmalı Hac Mahmud, yaşadıkları köyün Esed rejiminin eline geçmesinin ardından zulme maruz kalmamak için göç etmeye karar verdi. 3 çocuğuyla 5 kez yer değiştirdikten sonra Türkiye-Suriye sınırındaki Salva köyüne yerleştiklerini belirten baba Mahmud, en küçük oğlunun burada dünyaya geldiğini Türkiye'nin Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullandığı SİHA'lardan çok etkilendiğini, bu yüzden oğluna Bayraktar adını verdiğin söyledi.

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"Esed rejimi ilk kez acıyı tadıyordu"

Oğlu dünyaya geldiğinde Türk uçaklarının,çoluk çocuk demeden insanları katleden Esed'in çetelerini burduğunu belirten İdlibli baba, "Bize on yıldır her acıyı tattıran Esed rejimi ilk defa acıyı tadıyordu. Bunu görmek bizi çok etkiledi. Ben de Türkiye'nin sivilleri korumak için gösterdiği çabaya destek olmak ve bizi koruyan Bayraktarların ismini yaşatmak için oğluma bu adı verdim" şeklinde konuştu.

OYNAT 00:00 İdlib'de şehit düşen Batuhan Tank ve Emin Yıldırım böyle helallik istedi Suriye'nin İdlib bölgesinde 33 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın aynı saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Emin Yıldırım ile birlikte çektiği video ortaya çıktı. Şehitlerin İdlib'e giderken helallik istediği görülüyor.

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İdlibli baba, Bayraktar'ın Suriye'de barış güvercini olduğunu söyledi.

Hac Mahmud, Türkiye'nin SİHA'larının sivillere karşı hassasiyetinin hayranlık uyandırdığını belirterek, "Bugün baktığımızda Bayraktar, hiçbir çocuğu ve sivili hedef almadı. Bayraktar şu an Suriye'de barış güvercini oldu. Suriye halkı Bayraktar'a minnettar" dedi.

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AA

"Güvenlik duygusuna yeniden kavuştuk"

Yeni doğan oğlu Bayraktar'ın sevincini yaşayan anne Emine Ahmed Yusuf da, ismi eşinin önerdiğini ve bu ismi çok beğendiğini dile getirdi. Yusuf, "Türk uçakları sayesinde yoksun kaldığımız güvenlik duygusuna yeniden kavuştuk. İnşallah Bayraktar ismi kurtuluş getirir" ifadelerini kullandı.