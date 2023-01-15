Belma Aksun’un sohbetine buyurun

İbrahim Demirci

Belma Aksun’un “Biz imparatorluk geçmişimizi hiç unutmadık ki..” adlı eserini elime aldığımda önce “imparatorluk” kelimesine takıldım. Sezai Karakoç’un, yazılarında sık sık, “devletimiz, Osmanlı Devleti” dediğini hatırladım. Sezai Karakoç, Dirilişin Çevresinde adlı eserinde yer alan “Gerçek İstiklâl” başlıklı yazısında şöyle diyor: “İslâm imparatorluğu”, “Osmanlı imparatorluğu” deyimleri yanlıştır. “İslâm Devleti”, “Emevî İslâm Devleti”, “Abbasî İslâm Devleti”, “Osmanlı İslâm Devleti” demek gerekir. Çünkü imparatorluklarda devlet, iki parçadan ibarettir: Hürler ve köleler.” (6. bs., s. 104., Diriliş Y., İstanbul, 2011) Oysa İslâm devletleri, tarih boyunca gayrimüslim topluluklara “köle” muamelesi yapmamış, kiliselerin ve havraların faaliyetlerine engel olmak şöyle dursun, onları korumuştur. Fatih’in Ayasofya’yı 1453’te camiye çevirmesini kınayanların Endülüs’te Kurtuba Camiinin başına gelenleri hatırlamayışları bilgisizlik kadar -belki daha ziyade- ahlâksızlığın işaretidir. Belma Aksun’un ağabeyi Ziya Nur Aksun da “imparatorluk” kelimesini kullanmakla birlikte “Devlet-i Aliyye”, “Yüce Devlet” demeyi tercih etmiştir.

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Kitabın adında dile getirilen yargı doğru mu? Biz Osmanlı geçmişimizi hiç unutmadık diyebilir miyiz? Böyle demekle 1923’ten beri Osmanlı geçmişimizi unutmak ve unutturmak için yapılanları unutmuş olmaz mıyız? Fethin 500. Yılının resmen kutlandığı 1953 yılına kadar, bütün resmî mecralarda Osmanlı devleti karalanmadı mı? Bugün bile millî bayramların hemen hepsinde bu karalamaların serpintileriyle karşılaşmıyor muyuz?

Biz İmparatorluk Geçmişimizi Hiç Unutmadık Ki

Belma Aksun

Ötüken Yayınları

Haziran 2022

112 sayfa

SURİYE TOPRAKLARINA İLK ZİYARET

Bereket versin, kitabı okumaya başlayınca Belma Aksun Hanımefendi’nin de bu unutma ve unutturma çabalarının tanığı olduğunu, bunlardan şikâyet ettiğini, unutmaya çalıştığımız büyüklüğümüzün meselâ Suriye’de nasıl yaşadığını, yaşatıldığını bizzat gördükten sonra “bambaşka biri” olduğunu anlayıp ferahladım. Yazar, “1988’de Suriye Enformasyon Bakanlığı’nın davetlisi olarak” oraya giderken “ham ervahlık” günlerinde olmasına rağmen “T.C. vatandaşı olarak geldiğim bu diyardan bir imparatorluk vatandaşı olarak dönüyorum. Çünkü atalarımın kanıyla sulanmış, 400 küsur yıl hükümran olduğumuz bu topraklarda, adım başında ecdadımın hatıraları karşıladı beni ve insanlar hep, bir büyük imparatorluğun vatandaşına, yönetici ahfadından birine gösterilen hayranlık dolu saygıyı ve sıcak bir sevgiyi gösterdiler bana.” (s. 9) diyebilmiştir. “32 yıl sonra Yunus misali pişip yandıktan sonra bugün” (2020 yılında) eserini kaleme alan Belma Aksun, kitabının ilk 60 sayfasında Suriye seyahatinde gördüklerini anlatıyor. Şam’da “Büyük Emeviye Camii”ni ziyaret ederken “Elli yıldır caminin müdürü, imamı ve müderrisi olan yaşlı şeyh Abdürrezzak ile Türkçe konuştu”ğunu, onun “Osmanlı valisi ve halk komitesinin gümüş çerçeveli resimlerini gösterdi”ğini anlatıyor (s. 34). “Buradaki “elli yıl”dan kuşkulandım. Şeyh Abdürrezzak el-Halebî (1925-2012), Emevi Camii’nin “Hanefî Mihrabı” imamlığına 1970 yılında, cami müdürlüğüne de 1980 yılında getirilmiş. “Elli yıl” ifadesi bir yanlış anlama eseri olsa gerek.

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GEÇMİŞE YOLCULUK

Belma Aksun, seyahat hatıralarını vesile ederek kendi geçmişiyle ve toplum olarak yaşadığımız maceralarla hesaplaşıyor; yeri geldikçe günümüze de göndermelerde bulunuyor. Golan eteklerinde Kuneitra’yı terk etmeyen iki üç aileden birinin kapısını çaldıklarında karşılarına “annesi İstanbullu, babası Ankaralı olan Nadide teyze çıkıyor.” “Son zamanda Trump’tan yüz bulan İsrail, o günden beri işgali altında bulunan Golan Tepeleri’ni ‘Kurt dumanlı havayı sever’ hesabı, fırsat bu fırsattır deyip ham hum şarolop, ilhak ettiğini ilan ediverdi...” (s. 36).

Hemşehrim Belma Aksun Hanımefendi’nin çocukluk hatıralarından ikisini Anadolu insanının zarafetine misal olsun diye aktarmak istiyorum:

“Silleli bir komşumuzun annem ile halama, ah bir de başınızı örtseniz, dediğini hatırlıyorum.”

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“Konya’nın yerlisi olan komşularımız başlarını örter, kısa kollu falan da giymezlerdi pek. Hapishane Caddesi’nde bahçe içinde ve geniş salonunun ortasında büyükçe fıskiyeli bir havuz olan bir evde oturan Demirci Osmanlar’dan Hatice Hanım teyzenin, ben havuzun etrafında koşup oynarken;

Ak kızım, eteğine basacaksın! demesine şaşar kalırdım.

Dizimin dört parmak üstündeki eteğime nasıl basabilirdim ki?.. Hatice Hanım teyze, aslında beni dizimin tepesinde entari ile gezdiren anneme nazikçe târizde bulunuyormuş meğerse... Ne bileyim ben? Çocuk kısmında mizah duygusu epey geç gelişir, bilirsiniz.” (s. 47)

YAVUZ SELİM HAYRANLIĞI

Çocukluğunda “entari giydiği gün Belma”, “tulum giydiği gün Yavuz” olduğunu söyleyen yazarımız, Yavuz Sultan Selim’e hayranlığını “onun dünyayı bir hükümdar için dar görmesi”ne bağlamış (s. 48). Burada bir zühul yahut sehiv olmalı. Tevhid ehli padişah, dünyayı “iki hükümdar için dar” görmüştür.

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Belma Aksun, “akıl tutulması, aşağılık kompleksi” dönemlerini atlatıp “rotayı bulduğu” günlerde Frankfurt şehrinde katıldığı bir konferansta Alman Türkolog profesör hanımın Tanzimat’ın 150. Yılını kutlamak için Türkiye’de hiç etkinlik yapılmayışından “yanıp yakılması” üzerine itirazını –içinden- şöyle dile getirmiş: “A canım efendim, artık onun [Tanzimat’ın] bir kurtarıcı değil, belki çöküşü hızlandırıcı, sözüm ona ıslahat, dev imparatorluk çınarını sanıldığı gibi gençleştirip dinçleştiren bir budama değil, bir hadım etme olduğunu bilmeyen mi kaldı?” (s. 51)

Bu sorunun cevabı “Evet” değildir. Bu soruyu “Kim biliyor?” diye değiştirmek bile mümkün. Buna rağmen yahut bununla birlikte Belma Aksun’un iyimser bakışını, yeni bir dünya düzeninin kurulmasına öncülük edebileceğimize dair ümit ve heyecanını sevimli, güzel ve çekici bulduğumu söylemeliyim.

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Kitabın ikinci bölümünü oluşturan yedi hikâye de sıcak ve hoş metinler: Ecir Ağacı, Sigara, Hayat Dediğin, Teftiş, İnsan Yenildiği Zaman Değil... Coğrafyacı, Karizmayı Çizdirmeye Gelmez (s. 63-112).