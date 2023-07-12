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Hayat

Benzeri görülmemiş olay: 'Doktor ve mühendisim' diyerek kandırdığı 15 kadınla evlendi

Hindistan’da kendisini doktor ve mühendis olarak tanıtarak, evlilik siteleri aracılığıyla tanıştığı 15 kadınla evlenen ve bazılarından çocuk sahibi olan 35 yaşındaki kişi gözaltına alındı.

10:28 . 12/07/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Hindistan'da evlilik uygulamasından tanışıp 15 farklı kadınla evlenen kişi gözaltına alındı. India Times'ın haberine göre, şüpheli Mahesh KB Nayak kadınları evliliğe ikna etmek için kendisini doktor ya da mühendis olarak tanıttı. Dul kadınları hedef alan Nayak’ın 2014’ten bu yana 15 kadınla evlendiği ve dördünden çocuğu olduğu açıklandı.

Cinayete teşebbüs suçlamasıyla şikayet edildi

Nayak'ın ayrıca, ilkokul mezunu bile olmadığı halde çoğunlukla kendisini doktor olarak tanıtarak tanıştığı kadınları etkilemeye çalıştığı ve klinik açmak için kadınlardan para istediği kaydedildi. Polis raporlarına göre, bu yıl evlendiği 45 yaşındaki yazılım mühendisi bir kadının şikayetiyle Tumakuru kentinde gözaltına alınan Nayak'in babası tarafından da "cinayete teşebbüs" suçlamasıyla şikayet edildiği belirtildi.


#Hindistan
#Mahesh KB Nayak
#evlilik
1 saat önce
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