Hayat Benzeri görülmemiş olay Müjdat Gezen sundu, programa Uğur Dündar yerine balmumu heykeli çıktı
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Benzeri görülmemiş olay: Müjdat Gezen sundu, programa Uğur Dündar yerine balmumu heykeli çıktı

Uğur Dündar ile Demokrasi Arenası programının yayın yasağı nedeniyle Müjdat Gezen, aynı saatlerde çıktığı programda Uğur Dündar'ın bal mumu heykeli ile konuştu.

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Haber Merkezi Diğer
​Benzeri görülmemiş olay: Müjdat Gezen sundu, programa Uğur Dündar yerine balmumu heykeli çıktı
Müjdat Gezen, Uğur Dündar’ın bal mumu heykeli ile ekrana çıktı.

Beş haftalık yayın yasağı nedeniyle 4 Şubat 2022’de yayınlarına ara verilen Uğur Dündar ile Demokrasi Arenası programının yayınlandığı saatlerde Müjdat Gezen'den ilginç bir şov geldi.

UĞUR DÜNDAR'IN BAL MUMU HEYKELİ İLE PROGRAM YAPTI

Uğur Dündar’ın balmumu heykeli ile Demokrasi Arenası adıyla program yapan Müjdan Gezen, 10 dakika süren soruları ve anlatılarıyla bal mumu heykele karşı konuştu:

"Bugünkü konuğum, Uğur Dündar. Bu gece ona sayın ya da beyefendi diye hitap etmeyeceğim, Çünkü yarım asırı aşkın dostluğumuz var. İlk defa ayak ayak üstüne attığını gördüm, Sen, seyircinin karşısında bugüne kadar hiç ayak ayak üstüne atmadın. Ayağını indirmek için dört kişi çalıştı. Başaramadı. Yılmaz Büyükerşen’e danışacaktım, nasıl yapabiliriz diye. İmkanı yok, onun anatomik, böyle dedi. Uğurcum diyorum ki bugün geyiklerden bahsedelim. Mesela ben Ren geyiklerini merak etmişimdir. Bizim geyiklere benzemez..”

Müjdat Gezen TELE 1'de hayalini açıkladı: Mehter ile gidecekler İzmir Marşı ile geleceğiz
OYNAT 00:26
Müjdat Gezen TELE 1'de hayalini açıkladı: Mehter ile gidecekler İzmir Marşı ile geleceğiz
TELE 1'de Uğur Dündar'ın sunduğu canlı yayın programına katılan Tiyatrocu Müjdat Gezen, hayalini dile getirdi. Gezen “Bugün yarın öyle bir şey olacak ki. Mustafa Kemal hep doğruyu söylemiştir. 'Geldikleri gibi giderler.' Bunlar Mehter Marşı ile gidecek, biz İzmir Marşı ile geleceğiz inşallah.” ifadelerini kullandı.

CHP'nin kanalında küfürlü şov
OYNAT 00:52
CHP'nin kanalında küfürlü şov
CHP'nin kanalı Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Yaşar Nuri Öztürk, Levent Üzümcü ve Müjdat Gezen'in katıldığı programda küfürler havada uçuştu. Önce Yaşar Nuri Öztürk, "milletin a.. koyanların ben a.. koyacağım" dedi. Müjdat Gezen buna destek verek "ben yorgunum benim için de koy" ifadelerini kullandı.
Benzeri görülmemiş olay

Benzeri görülmemiş olay

Müjdat Gezen, Uğur Dündar'ın bal mumu heykeli ile ekrana çıktı.
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