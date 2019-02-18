Berkay maliye kapıya gelince gerçek gelirini hatırladı

Ünlü şarkıcı Berkay, bir mekanda kavga ettiği Arda Turan'dan şikayetçi olmuştu. Turan'ın yargılandığı davanın ilk duruşması sırasında Berkay'ın "Aylık gelirim bin lira" demesi şaşkınlık vermişti.

Arkadaşlar takılmayın demişti

"Aylık geliriniz ne kadar?" sorusuna Berkay Şahin "bin lira", Arda Turan ise "300 bin lira" olarak yanıt verdi. Berkay Şahin'in geliri sosyal medyada alay konusu olunca şarkıcı Instagram hesabından açıklama yaparak, "Arkadaşlar bin TL gelire takılmışsınız ama onu benim neden söylediğim ortada. Bin TL kazanmadığımın herkes farkındadır. Öpüyorum, bunlara takılmayın, geçin gidin" dedi.

Mahkeme heyeti davayı 19 Haziran'a ertelese de Berkay'ın aylık geliri uzun bir süre konuşuldu. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı "Mahkemede yalan beyanda bulunmak suç değil mi?" sorusunu yöneltti.

Berkay'ın avukatı Umut Köroğlu da mahkemeye sanatçının aylık gelirine ilişkin bir düzeltme dilekçesi sunmuştu. Avukat Köroğlu tarafından sunulan dilekçede, "bin TL'nin şehven bildirildiği, müvekkilinin gelirinin sanatçı olması sebebiyle değişkenlik gösterdiği ve aylık ortalama 150 - 250 bin TL arasında geliri olduğu" belirtildi.

Aydan aya değişiyor

Ünlü şarkıcı, bugün ise gelir beyanıyla ilgili mahkemeye bir dilekçe verdi. Şarkıcı Berkay, dilekçede şu ifadeleri kullandı:

"30 Ocak'taki duruşmada kimlik tespiti sırasında, aylık gelirim sehven bin lira olarak bildirilmiştir. Sanatçı olmam sebebiyle, aylık gelirim değişmekte olup, aylık ortalama 250-350 bin lira gelirim bulunmaktadır."

HAYAT Aylık gelirinin bin lira olduğunu söyleyen Berkay: Arkadaşlar takılmayın bunlara

HAYAT Berkay aylık gelirine ilişkin düzeltme dilekçesi verdi