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Hayat Beşiktaşta engellinin düştüğü yoldaki çukur kapatıldı
AKTÜEL

Beşiktaş'ta engellinin düştüğü yoldaki çukur kapatıldı

Beşiktaş'ta tekerlekli sandalye ile ilerleyen engellinin düşmesine neden olduğu belirtilen yoldaki çukur kapatıldı.

Haber Merkezi DHA
Beşiktaşta engellinin düştüğü yoldaki çukur kapatıldı
Beşiktaş'taki çukur bu sabah bir engellinin sandalyesinden düşmesine neden oldu

Beşiktaş'ta yol ortasında bulunan çukur sebebiyle tekerlekli sandalyesi takılıp yere düşen engelli kişiye yardım etmek yerine seyretmekle yetinen çevredekilerin aksine yaklaşık 150 metre uzakta bulunan motosiklet sürücüsü genç yardımına koşmuştu. Olayın basında yer alması üzerine Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı ekipler bugün, olayın yaşandığı yerde çalışma yaparak yoldaki çukuru kapattı.

İnsanlık ölmüş: Beşiktaş'ta yolun ortasında tekerlekli sandalyeden düşen kişiye dakikalarca kimse yardım etmedi
FOTOĞRAF 5
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Trafiğin işlek olduğu saatlerde yol ortasında tekerlekli sandalyeden düşen engelli çaresizce yardım bekledi. Dakikalarca kendi imkanlarıyla yerden kalkmaya çalışan engellinin yardımına çevrede bulunanların koşmaması ve trafikte sürücülerin hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmeleri 'insanlık ölmüş' dedirtti.
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Bu sırada işten çıkan ve sahilde vakit geçiren 26 yaşındaki Buğra Redkan, tekerlekli sandalyeden düşen kişiyi gördü. Çevredekilerin yardım edeceğini düşünen Redkan, motosikletine binerek Sultangazi'de bulunan evine doğru ilerlerken engellinin halen yerde olduğunu gördü.
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Motosikletin yol kenarına park eden Redkan, yardıma koştu. Engelli kişiyi yerden kaldıran Redkan, daha sonra motosikletine binerek yoluna devam etti. O anlar ise Redkan'ın kask kamerasına yansıdı.
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O anları anlatan Buğra Redkan, Sahilde tek başıma oturuyordum. O ara motoruma doğru yönelirken, birinin tekerlekli sandalye ile yere düştüğünü gördüm. Aramızda da baya bir mesafe vardı. 'İnsanlar kaldırır' diye düşündüm. Aramızda baya bir mesafe olduğu bundan dolayı çok fazla yeltenmedim. Aramızda yaklaşık 150 metre vardı. Ben çevredeki insanlar yanına gidip kaldırırlar diye düşünüyordum. Bu sırada motoruma bindim. Vatandaşın düştüğü yere doğru gidiyordum. Kırmızı ışıkta bekleyen insanlar vardı. Araçlar geçiyordu. Ama vatandaşın halen yerde olduğunu gördüm. Hiç kimse yardım etmiyordu. Bende motorun kontağını kapatıp yardımına koştum.
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Yaklaşık bir 50 metre koştum. Araçların arasından geçtim. Çünkü hiç kimse hiçbir şekilde yardım etmiyordu. Ben direk yanına giderek kaldırdım. İyi olup, olmadığını sordum. Kendisinin iyi olduğunu söyledi. Kaldırdıktan sonra kendisi hemen gitme gereği duydu. Ben yardım ettikten sonra insanlar 'Hiç kimse yardım etmiyor' demeye başladılar. Oysaki kendileri de hiçbir şekilde yardım etmediler. Çok acınası bir durumdu ve çok üzüldüm. İnsanların böyle bir şey yapması hiç hoş değil. Çok üzücü bir olay dedi.
İnsanlık ölmüş: Beşiktaş'ta yolun ortasında tekerlekli sandalyeden düşen kişiye dakikalarca kimse yardım etmedi
Beşiktaş'ta yolun ortasında tekerlekli sandalyeden düşen engelli kişiyi çevredekiler seyretmekle yetinirken yaklaşık 150 metre uzakta bulunan 26 yaşındaki genç yardımına koştu.


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