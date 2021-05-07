Beşiktaş'ta engellinin düştüğü yoldaki çukur kapatıldı

Yaklaşık bir 50 metre koştum. Araçların arasından geçtim. Çünkü hiç kimse hiçbir şekilde yardım etmiyordu. Ben direk yanına giderek kaldırdım. İyi olup, olmadığını sordum. Kendisinin iyi olduğunu söyledi. Kaldırdıktan sonra kendisi hemen gitme gereği duydu. Ben yardım ettikten sonra insanlar 'Hiç kimse yardım etmiyor' demeye başladılar. Oysaki kendileri de hiçbir şekilde yardım etmediler. Çok acınası bir durumdu ve çok üzüldüm. İnsanların böyle bir şey yapması hiç hoş değil. Çok üzücü bir olay dedi.