​Beşir Derneği Kurban Bayramı’nda 560 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı.

Organizasyon kapsamında elde edilen 556 bin 158 kg kurban etini yurt içi ve yurt dışındaki toplam 560 bin 565 kişiye ulaştıran Beşir Derneği bu yılki kurban organizasyonunu; Türkiye, Filistin, Yemen, Somali, Pakistan, Bangladeş, Çad, Tanzanya, Nijer, Suriye, Togo ve Kenya gibi birçok ülke ve lokasyonda gerçekleştirdi.

Beşir Derneği’nin uzman ekipleri gözetiminde, İslami hassasiyetlere uygun olarak gerçekleştirilen kurban kesimlerinin ardından bağışçılara aynı gün SMS’le bilgilendirme yapıldı.

Kardeş Payı projesiyle 30 binden fazla ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırıldı

Hayırsever bağışçıların kestikleri kurbanlara ait payları, Türkiye genelindeki temsilcilikleri ve gönüllüleri aracılığıyla bağışçıların evlerinden alarak ihtiyaç sahiplerine teslim eden Beşir Derneği, bu bayramda 30 binden fazla ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı.

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Bayramda çocuklar da unutulmadı

Çocuklar gülerse dünya güler anlayışıyla yılın 365 günü çocuklara yönelik iyilik faaliyetlerini sürdüren Beşir Derneği bu yılki Kurban Bayramı’nda da çocukları unutmadı. Yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetleri kapsamında çocuklara yönelik şeker, balon ve bayramlık dağıtımı gerçekleştiren Beşir Derneği, binlerce çocuğun mutluluğuna vesile oldu.