Hayat Beştepe Millet Camisinde bugün cuma namazı kılınacak
AKTÜEL

Beştepe Millet Camisi'nde bugün cuma namazı kılınacak

Beştepe Millet Camisi'nde bugün, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen az sayıda katılımla, salgına karşı tedbirler alınarak cuma namazı kılınacak.

Haber Merkezi AA
Bugün Beştepe Millet Camisi'nde cuma namazı kılınacak.
Bugün Beştepe Millet Camisi'nde cuma namazı kılınacak.

Koronavirüs önlemleri kapsamında bugün de camilerde cuma namazı kılınmıyor. Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cuma Hutbesi'ni irad ediyor.

Cuma namazlarının yine kılınmayacağı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"İslam medeniyetinin en önemli coğrafyalarından olan cennet vatanımızda, İslam toplumun şiarlarından biri olan bu ibadetin devam etmesi ve Cuma Namazına gidemediği için milletimizin yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilebilmesi adına;

  • Türkiye’de sadece Ankara’da Beştepe Millet Camii’nde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen çok az sayıda katılımla ve salgına karşı gerekli tedbirler alınarak Cuma Namazı eda edilecektir."

Diyanet açıklamasına göre; Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş'ın okuyacağı hutbeyi vatandaşlar televizyon aracılığıyla dinleyebilecek.

Ezanla moral buluyorlar: Avrupa'da Müslümanlar balkonlara akın etti
DÜNYA
Ezanla moral buluyorlar: Avrupa'da Müslümanlar balkonlara akın etti

Diyanetten koronavirüse karşı 'sigarayı bırakın' çağrısı
GÜNDEM
Diyanetten koronavirüse karşı 'sigarayı bırakın' çağrısı
Abone Ol Google News
Koronavirüs Kremline sıçradı: Putin ile teması var mı?

Koronavirüs Kremlin'e sıçradı: Putin ile teması var mı?
Koronavirüs PKKya sıçradı

Koronavirüs PKK'ya sıçradı

​Örgüt ya ölüme terk ediyor ya da canlı bomba olmaya zorluyor.
Tüm önlemler alındı

Tüm önlemler alındı

​Beştepe Millet Camisi'nde cuma namazı kılınıyor.
Mahallede borcu olan kalmadı

Mahallede borcu olan kalmadı

​Gizli hayırsever 67 hanenin 14 bin 300 TL'lik borcunu kapatıp...
Karantinadan sonra yapılacaklar listesi

Karantinadan sonra yapılacaklar listesi

​Taksim'de ıslak hamburger, Tunalı Hilmi'de kısa bir gezinti...
Eğlence için yapmış!

Eğlence için yapmış!

"​Hastanede 6 vaka var" yalanını yayan provokatör evinden alındı.

Galatasaray'da <br>3. vaka!

Galatasaray'da
3. vaka!

Daha önce ​Terim ve Albayrak'ın testleri pozitif çıkmıştı.
2020 sınav tarihleri güncellendi

2020 sınav tarihleri güncellendi

Koronavirüs önlemleri kapsamında değişen sınav tarihleri açıklandı.

Bunun adı vandallık

Bunun adı vandallık

​Yaptıkları kaza sonrası yardıma gelen sağlıkçıları darp ettiler.
Evinizde kalın yemeğiniz bizden

Evinizde kalın yemeğiniz bizden

​İstanbul Valisi Yerlikaya 65 yaş üstü vatandaşlar için kararı açıkladı.
Evlerde test dönemi

Evlerde test dönemi

Koronavirüsle mücadelede yeni evreye geçilebilir.
Bir CHP klasiği

Bir CHP klasiği

Köylüleri geri çevirdiler, AK Partili belediyeye de ceza kestiler.
İnsanlık suçu işlediler

İnsanlık suçu işlediler

​İtalya'nın eski başbakanı Salvini'den Çin'e koronavirüs suçlaması.
Şehir hastanesi koronaya hazır

Şehir hastanesi koronaya hazır

270 yoğun bakım odası, 310 poliklinik ve 40 ameliyathanesiyle...
Avrupa panikte!

Avrupa panikte!

​İtalya Yunanistan'ın, Almanya ve Çekya da İtalya'nın malzemelerine el koydu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.