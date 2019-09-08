Sosyal medya fenomeni Betizmmm Türkiye’yi rezil etti: İşte tepki çeken görüntüler

Son dönemlerde sosyal medya fenomenlerinin yaptığı 'saygısız' paylaşımlara bir yenisi daha eklendi.

"Betizmmm" adıyla Instagram hesabında 1 milyondan fazla takipçisi olan Betül Demirkaya'nın Ukrayna'da çektiği video kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Büyük tepki topladı

Demirkaya'nın Ukrayna sokaklarında çektiği videolarda yerli halka ve yabancı turistler Türkçe söylediği sözler büyük tepki topladı.

Demirkaya, Instagram hesabında 'story' olarak paylaştığı bir görüntüde yabancı bir çifti rahatsız ederken, daha sonra sokakta yürürken telefonu ile ilgilenen birine "önüne bak önüne" diye bağırıyor.

Bunlarla da yetinmeyen Demirkaya, sokakta müzik yapan sanatçıların yanına giderek onları provoke ediyor ve "Nikahına beni çağır sevgilim" şarkısını bağıra bağra söyleyerek canlı performansın yarıda kalmasına neden oluyor.

Askeri geçit törenine de akıl almaz laflar sıralayan Demirkaya'nın çektiği videolar kısa sürede sosyal medyada çok sayıda kullanıcının tepkisine neden oldu.

Liev şehrinde yaşananların ardından binlerce kullanıcı, Ukraynalı yetkililerden Demirkaya'nın sınır dışı edilmesiyle ilgili kampanya başlattı.

OYNAT 01:20 Sosyal medya paylaşımlarıyla kendini rezil etti Instagram'da fenomen olan olan Betül Demirkaya, Ukrayna'nın Lviv kentinden yaptığı paylaşımlarla eleştirilerin hedefi oldu. Paylaştığı story'ler ile kısa sürede geniş yankı uyandıran Demirkaya'ya ağır eleştiriler yapıldı. BiP'te paylaş

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