Hayat Beton duvarda açtı Görenleri şaşırtıyor
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Beton duvarda açtı: Görenleri şaşırtıyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir binanın ikinci katındaki balkonun beton duvarında toprak olmadan açan linda çiçeği görenleri şaşırtıyor.

Haber Merkezi AA
&quot;Cam güzeli&quot; adıyla da bilinen çiçek, görenleri hayran bırakıyor.
"Cam güzeli" adıyla da bilinen çiçek, görenleri hayran bırakıyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Akçalı Mahallesi'nde bir binanın ikinci katındaki evinin balkonunu yıkayan Münire Gökpınar, zamanla balkon duvarında, bir çiçeğin, topraktan beslenmeden filizlendiğini fark etti.

Her balkonu yıkadığında büyüyen çiçeğin tomurcuk verip açtığını gören Gökpınar, bu durumu çevresindekilerle paylaştı.

Herkesin bu duruma hayretle baktığını anlatan Gökpınar, çiçeğin toprak olmadan nasıl açtığını anlayamadıklarını belirtti. Gökpınar, isminin "Linda" olduğunu öğrendikleri çiçeğe gözü gibi baktığını kaydetti.

Gökpınar: Allah nerede ve nasıl can vereceğini biliyor

Ev sahiplerinden Gökhan Gökpınar da balkonda bulunan masanın altında çıkan çiçeği annesiyle fark ettiklerini anlattı.

Ailesinin çiçeklere düşkün olduğunu aktaran Gökpınar, "Linda olduğunu öğrendiğimiz bu çiçek duvar ve seramiğin arasından toprağın olmadığı yerden çok güzel çıkmış. Bende ilk gördüğümde hayretler içerisinde kaldım. Sordum, kimse de aslında çok fazla bilmiyor bu çiçeğin adını. Allah'ın verdiği can, çok ilginç bir durum. Can veren Allah nerede ve nasıl can vereceğini kendisi biliyor. Çok müthiş bir şey bu, ben de çok etkilendim. Kalıcı olacak mı, olmayacak mı bilmiyoruz. Tozlanma yoluyla çıktığını düşünüyoruz. Deniz kumu da kullanılmadı duvarda. Toprak adına hiçbir şey yok. Allah'ın hikmeti, ne diyelim" ifadelerini kullandı.

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