Beyoğlu'nda 'Akıl ve zeka oyunları merkezi' açıldı

Beyoğlu’nda çocukları ve gençleri Türkiye Yüzyılına hazırladıklarını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Türkiye Yüzyılının inşasında, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize vereceğimiz eğitimler büyük bir önem arz ediyor. Bu bilinçle her alanlarda gençlerimizin gelişimine katkı sunacak projeleri hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Daha önce Akademi Beyoğlu, Bilim Beyoğlu, genç girişimciler için Cube Beyoğlu ve yüzlerce branşta eğitimler verdiğimiz BESMEK gibi birçok projeyi özellikle genç nesillerin hizmetine sunmuştuk. Şimdi bir yenisini daha eklemiş olduk: Akıl ve Zeka Oyunları Merkezi. Bu merkez, çocuklarımıza ve gençlerimize; düşünme, bilgi, beceri ve yeteneklerini artırması noktasında önemli bir katkı sunacak” dedi.