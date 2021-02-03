Hayat Beytüşşebapta günde 250 ton kar 4 kamyonla ilçe dışına taşınıyor
AKTÜEL

Beytüşşebap’ta günde 250 ton kar 4 kamyonla ilçe dışına taşınıyor

Beytüşşebap’ta günde 250 ton kar 4 kamyonla ilçe dışına taşınıyor

Şırnak Beytüşşebap'ta yoğun yağış sonrası çarşı merkezi ve mahallelerde biriken karların ilçe dışına taşınma işlemine devam ediliyor. Belediye Başkanı Habip Aşan, "4 kamyonla günde yaklaşık 20 sefer yapılarak 250 ton kar atıyoruz. Karayolları ekipleri ve İlçe Özel İdare ekipleriyle koordineli çalışıyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
4 kamyonla günde yaklaşık 20 sefer yapılarak 250 ton kar atılıyor.
4 kamyonla günde yaklaşık 20 sefer yapılarak 250 ton kar atılıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çarşı merkezinde ve mahallelerde çatıların da temizlenmesiyle kar yığınları oluştu. Trafik akışını da engelleyen ve 2 metreyi geçen kar yığınlarını temizlemek için belediye ekipleri, çalışma başlattı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin de desteğiyle kar yığınlarının büyük bölümü temizlendi.

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20 SEFER YAPIYORLAR

Buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları sürdürülürken, Belediye Başkanı Habip Aşan, ilçe genelinde karla mücadelenin devam ettiğini belirtti. Başkan Aşan, "Bu sene çok yoğun kar yağışı oldu. 4 kamyonla günde yaklaşık 20 sefer yapılarak 250 ton kar atıyoruz. Karayolları ekipleri ve İlçe Özel İdare ekipleriyle koordineli çalışıyoruz. Tuzlama çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

İstanbul'da kar esareti: Yollar beyaza büründü vatandaşlar trafikte kaldı
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İstanbul'da başlayan kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırmasıyla, megakentin birçok noktası beyaza büründü. Yollar karla kaplandı. (Gazi Mahallesi girişi)
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Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan yoğunluk, kar yağışının da etkisiyle birleşince İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. (TEM)
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Araç sahipleri, yolların kapanması, görüş mesafesinin düşmesi oluşan trafik nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. (TEM)
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Sarıyer
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Hasdal Kavşağı
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Ümraniye’de kar yağışının ardından buzlanan ara sokaklarda araçlar kaydı.
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D-100 Karayolu Esenyurt mevki
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D-100 Karayolu Esenyurt mevki
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Duraklarda otobüs bekleyen vatandaşlar kar yağışından etkilendi.
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İlk mesai günü kar yağışıyla birleşince trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 80'i gördü.
İstanbul'da kar esareti: Yollar beyaza büründü vatandaşlar trafikte kaldı
İstanbul'un yüksek kesimlerinde son birkaç gündür etkili olan kar yağışının, gece saatlerinde etkisini artırmasıyla megakentin geneli beyaza büründü. Kısıtlama sonrası haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk, kar yağışının da etkisiyle yüzde 80'i gördü. Karla kaplanan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İşlerine gitmek üzere yola koyulan vatandaşlar zor anlar yaşadı.


İstanbullular güne kar yağışı ile uyandı
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İstanbullular güne kar yağışı ile uyandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbullular güne kar yağışıyla uyandı. Gece saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüm kentte etkisi altına aldı.


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