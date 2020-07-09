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Hayat Bilecikli genç dehşeti yaşadı Ayı saldıran köpekleri kurtardı
AKTÜEL

Bilecikli genç dehşeti yaşadı: Ayı saldıran köpekleri kurtardı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde köyündeki tarlada çalışırken ayının saldırısına uğrayan 23 yaşındaki İdris Coşkun, yanındaki köpekleri sayesinde kurtuldu. Yaralanan Coşkun, hastanede tedaviye alındı.

Haber Merkezi DHA
Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Osmaneli ilçesi Beşevler Hisarcık köyünde oturan İdris Coşkun, tarlasında çalışırken kötü kokular üzerine çevrede araştırma yaptı.

Kastamonu'da taksici önüne çıkan ayıyı cep telefonuyla görüntüledi
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Kastamonu'da taksici önüne çıkan ayıyı cep telefonuyla görüntüledi
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir taksi sürücüsü, gece saatlerinde önüne çıkan boz ayıyı cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. İlçeye bağlı Günvakti köyüne giden taksici Ramazan Dikmen, dönüşte yol üzerindeki ayıyı fark etti. Bir süre aracın önünden koşan ayı, daha sonra ormanlık alana yöneldi. Dikmen, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Hayvan leşinin başında buldu

Bir hayvan leşinin başında ayı olduğunu gören Coşkun, kaçmak istedi. Ancak bu sırada ayı, İdris Coşkun'u fark edip, saldırdı. Kıyafetleri parçalanan, vücudunun değişik yerlerinden yaralan İdris Coşkun, yanında bulunan köpeklerinin ayıya saldırması sonucu kurtuldu.

Rize'de bir ayı çıktığı ağaçta mahsur kaldı: Ayının imdadına AKUT ekipleri yetişti
OYNAT 00:38
Rize'de bir ayı çıktığı ağaçta mahsur kaldı: Ayının imdadına AKUT ekipleri yetişti
Rize'de ağaçta mahsur kaldığı fark edilen ayı yavrusu, AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaklaşık 20 metre uzunluğundaki ağaca tırmanan ekipler ayı yavrusunu sırma tel yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtardı. Ekipler tarafından sağlık kontrolleri gerçekleştirilen yavru ayı, güvenli bölgede tekrar doğaya salındı.


  • İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi köyde yapılan İdris Coşkun, ambulansla Osmaneli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Coşkun’un olayın şokunu atlatamadığı belirtildi.

Bu da ayı karantinası: Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler
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Mustafakemalpaşa ilçesinin Ömeraltı köyü sakinleri, yabanî hayvanların saldırılarından korunmak için çareyi dikenli telde buldu.
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Köylüler, tam 30 yıldır, etrafını dikenli tellerle çevirdikleri köylerini ayı ve kurtların tehlikesinden uzak tutuyor. Ormanların içinde bulunan köyün arazilerinde çok sayıda ayı, domuz, kurt ve başka yabanî hayvan bulunuyor.
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Yabanî hayvanlar köye kadar gelmeye başlayınca köylüler hem kendilerini, hem de hayvanlarını korumak için köyün etrafını 5 kilometrelik tel örgüyle çevirdi. Köye girmek isteyenler ise demir kapıyla karşılaşıyor.
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Köyün sakinleri ve misafirler kapıyı açtıktan sonra araçla ve yaya olarak köye girebiliyor. Köyün sakinlerine demir kapıyı açarak girmek normal gelirken, köye ilk defa gelenler ise büyük şaşkınlık yaşıyor.
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Bazı misafirler köyde bir şey olduğunu düşünerek kapının önünde uzun süre bekliyor.
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Köylerine tel örgüyü yabanî hayvanlardan korunmak için çektiklerini ifade eden muhtar Yakup Yıldız, Köyümüzün tarihî çok eski. Göçebe hayatı bitti denildikten sonra köyümüz yerleşik düzene geçmiş, bölgenin kurulan ilk köylerinden biri. Köyümüz ormanların içinde. Her yeri ormanlarla çevrili. Arazisi çok geniş. Bal böyle olunca burada yabanî hayvan çok fazla, hayvanlardan korunmak için köyümüzün etrafını tel örgüyle çevirdik. 30 yıldır köyümüz bu şekilde tel örgüyle çevrili. Köyün girişinde kapı mevcut. Köye girmek isteyenler kapıyı açıp giriyor. Köylüler bu duruma alışık, ama dışarıdan ilk defa gelenler karşılarında kapıyı görünce şaşırıyor. Burada uzun süre bekleyenler oluyor. Biz de durumu kendilerine izah ediyoruz dedi.
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Bu da ayı karantinası: Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler
Bursa'da bir dağ köyü, yabanî hayvanlardan korunmak için dikenli tellerle çevrildi. Köye devâsâ demir kapıdan girilip çıkılabiliyor.


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