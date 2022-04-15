Bilge Çocuk dergisinin Braille alfabesiyle basılan 7'nci sayısı çıktı

Eğlendirirken öğretmeyi amaçlayan Albayrak Medya markalarından Bilge Çocuk dergisinin İGA İstanbul Havalimanı'nın katkılarıyla hazırladığı dergiyle görme engelli çocuklar pek çok güzel ve faydalı içerikle tanışmaya devam ediyor.

Yeni sayısında ”Merhaba Kule!” başlığıyla havalimanlarında bulunan hava trafik kontrol kulelerini kapağına taşıyan Bilge Çocuk, çocukların ilgisini çekebilecek orijinal içerikleriyle ilham olmaya ve onlar için yeni kapılar açmaya devam ediyor.

İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül

İGA İstanbul Havalimanı'nın 7'den 77'ye her yaşa hitap eden uygulamaları hayata geçirdiğini vurgulayan İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül, “İGA İstanbul Havalimanı sadece bir havalimanı olmaktan öte aynı zamanda bir yaşam alanı. Bu yaşam alanında çocukların rahat bir şekilde yolculuk yapması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocukların İstanbul Havalimanı'nı yakından tanımasına olanak sağlayacak, havacılıkla ilgili bilgileri öğrenebilecekleri, en önemlisi de çocuklarımızın okuma kültürünün gelişmesinde payımız olacağı için son derece mutluyuz. Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI Europe tarafından geçen yıl ‘Avrupa'nın En Erişilebilir Havalimanı' seçilmiş bir havalimanı olarak, Bilge Çocuk Dergisi'nin bu sayısında Braille alfabesiyle görme engelli çocuklara İstanbul Havalimanı'ndaki imkânları anlatmamızın son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Böylelikle onların dünyasındaki ‘uçuş yapma' düşüncesine katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

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Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri

Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri de şöyle konuştu: “Bilge Çocuk dergisi, çocukların okuma kültürü edinmesini, dünyadaki gelişmelerden haberdar olmasını, bilime ve teknolojiye merak salıp, değerlerimizi ve tarihimizi içselleştirmelerini amaçlıyor. 7 yaş ve üzerine hitap eden dergimiz kısa, okunabilir ve anlaşılabilir metinlerden oluşuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla görme engelli bireylerin okuduğu okullara, sivil toplum kuruluşları ve derneklere de ulaştırılan dergimiz, kabartmalı Braille alfabesiyle basıldı. Her yeni sayı 5 bin görme engelli çocuğumuza ulaşıyor ve bu sayede çocuklar, ilgilerini çeken konuları Braille alfabesiyle okuyabiliyor. Ayrıca talep edenlere www.bilgecocuk.com adresinden talep formunu doldurmaları durumunda ücretsiz olarak kargoyla gönderiliyor.”

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