Bilge Çocuk dergisinin yeni sayısı bayilerde: Merhaba kule

Eğlendirirken öğretmeyi amaçlayan Bilge Çocuk dergisinin Braille alfabesiyle basılan 7’nci sayısı İstanbul Havalimanı katkılarıyla çocuklarla buluştu. Yeni sayısında ”Merhaba Kule!” başlığıyla havalimanlarında bulunan hava trafik kontrol kulelerini kapağına taşıyan Bilge Çocuk, çocukların ilgisini çekebilecek orijinal içerikleriyle ilham olmaya ve onlar için yeni kapılar açmaya devam ediyor.

İSTANBUL HAVALİMANI’NI ANLATIYOR

İstanbul Havalimanı Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül, “Bilge Çocuk Dergisi’nin bu sayısında Braille alfabesiyle görme engelli çocuklara İstanbul Havalimanı’ndaki imkânları anlatmamızın son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Böylelikle onların dünyasındaki ‘uçuş yapma’ düşüncesine katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ise, “Her yeni sayı 5 bin görme engelli çocuğumuza ulaşıyor ve bu sayede çocuklar, ilgilerini çeken konuları Braille alfabesiyle okuyabiliyor” dedi.

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